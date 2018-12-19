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19.12.2018 16:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пропавшего главного архитектора Ялты объявили в розыск

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба администрации Ялты Фото: Пресс-служба администрации Ялты
Фото: Пресс-служба администрации Ялты

МВД Крыма объявило в розыск пропавшего без вести главного архитектора - начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Ялты Эдема Керимова, местонахождение которого неизвестно с конца ноября.

До 5 декабря Керимов официально был на больничном, но после этого на работу не вышел, и связь с ним утеряна. Он не отвечает на телефонные звонки. В результате даже ключевой для Ялты градостроительный документ - Генплан города - депутаты горсовета утвердили без его участия. Заявление о пропаже Керимова в минувшие выходные подал в полицию отец специалиста.

Фото: Пресс-служба администрации Ялты
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- 31-летний уроженец города Чичика Ташкентской области Узбекской ССР ушел из Департамента архитектуры Ялты 28 ноября в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулся,- говорится в ориентировке на официальном аккаунте МВД.

Названы приметы главного архитектора. Ему на вид 30-35 лет, рост 185-187 см, среднего телосложения. Предположительно он одет в серую куртку с капюшоном на меху, в темные брюки и темные ботинки. При себе у него мог быть ноутбук.

Эдем Керимов был назначен начальником департамента архитектуры и градостроительства Ялты 20 апреля 2018 года. До этого он работал советником мэра Ялты по вопросам архитектуры, градостроительства и землеустройства.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении Керимова, просят сообщить в МВД по Республике Крым по телефонам (3652) 667-588, +7-978-859-59-35 или по телефону 102.

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