В Сочи бывшего вице-мэра осудили за превышение полномочий

Суд признал виновным в превышении должностных полномочий бывшего вице-мэра Сочи Юрия Паламарчука. Об этом в среду сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Свою вину экс-чиновник признал полностью, ему назначили наказание в виде года лишения свободы с отбывание в колонии-поселении.

Как уже писала "РГ", арест был связан с выявленными нарушениями в организации по уборке города, где Юрий Паламарчук являлся председателем совета директоров. По версии следствия, зная о наличии кредиторской задолженности и убытках акционерного общества, Паламарчук заключил с ним договоры на оказание услуг, причем по завышенной стоимости.

Под стражу мужчину взяли в апреле текущего года. Однако в октябре меру пресечения поменяли, поместив подозреваемого под домашний арест. Через несколько дней после этого его отстранили от должности.

Напомним, в мэрии курорта с весны этого года прошло уже несколько арестов вице-мэров города. Большую часть задержанных чиновников заподозрили в превышении полномочий при выдаче разрешений на строительство.