Скончался Заслуженный артист РФ Олег Мартьянов

Заслуженный артист России Олег Мартьянов скончался в возрасте 66 лет во вторник, 18 декабря. Об этом сообщили в Малом театре, где он работал в последнее время.

"18 декабря на 67 году жизни скончался заслуженный артист России Олег Сергеевич Мартьянов", - сообщается на официальном сайте Малого театра.

Коллектив учреждения принес соболезнования родным и близким Мартьянова.

В Малом театре Мартьянов служил с 1973 года - сразу после окончания Высшего театрального училища имени М.С.Щепкина.

"Самобытное дарование, блестящие внешние данные и яркий творческий темперамент позволили артисту исполнить на старейшей драматической сцене множество ролей отечественного и зарубежного классического репертуара", - говорится в биографической справке на сайте учреждения.

Всего Мартьянов "достоверно, убедительно и на высоком профессиональном уровне" сыграл в театре около 70 ролей.

Мартьянов снимался и в кино. В частности, он сыграл Виктора в кинофильме "Голубка". Также в его карьере были работы в картинах "А вы любили когда-нибудь?", "Черная акула", "Посвящение в любовь".