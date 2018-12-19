Сверхмощный смартфон Sony Xperia XZ3 пришел в Россию

В России стартовали официальные продажи "заряженной" версии свежего флагмана от Sony - Xperia XZ3. От обычной версии смартфон отличается увеличенным объемом оперативной памяти, новым цветом и более высокой ценой.

Смартфон получил 6 Гб оперативки вместо 4 Гб. Кроме того, он имеет 6-дюймовый OLED экран с разрешением 2880х1440 пикселей, работает на платформе Snapdragon 845, оснащен внутренним накопителем на 64 Гб, аккумулятором емкостью 3330 мАч. У Sony Xperia XZ3 по-прежнему одинарная основная камера Motion Eye с разрешением 19 Мп, фронталка - 13 Мп.

Доступна новинка только в черном цвете по цене 69990 рублей. При этом "стандартная" модель подешевела до 59990 рублей.