В Болгарии раскопали древнеримскую улицу

Болгарские археологи обнаружили в центре Пловдива хорошо сохранившийся участок древнеримской улицы, являвшейся частью города Филиппополиса.

Как сообщает The Sofia Globe, археологический объект был обнаружен в самом центре Пловдива у главпочтамта, где проходит реконструкция площади. Участок предварительно обследовали археологи.

Древняя улица была построена из сиенита - магматической горной породы, которую добывали в окрестностях города. В эпоху Древнего Рима он носил название Филиппополис.

В частности, очень хорошо сохранилась дорога, вымощенная сиенитом. Она была построена в середине III века нашей эры. По словам археолога Майи Мартиновой, улица вела к агоре - главной городской рыночной площади.

Она пересекалась с другой древней улицей, которая была обнаружена еще в 1980-е годы. В ходе раскопок также был найден хорошо сохранившийся участок глиняного трубопровода и канализационной системы.