Названа причина внезапной гибели древних городов

Новости

В свердловской службе судебных приставов сменился руководитель 13:30
Дело экс-замминистра культуры РФ Григория Пирумова пересмотрят 13:30
В Перми в ДТП с мусоровозом погиб водитель легкового автомобиля 13:29
В Москве введен план "Перехват" после ДТП на Покровке 13:27
Топилин: Права трудящихся в Союзном государстве уравнены 13:25
Басков отверг предложение руки и сердца балерины Волочковой 13:20
Песков: Россия продолжит помогать Венесуэле 13:18
Песков рассказал об отношении Путина к "Единой России" 13:15
Дачников не будут обязывать получать патент 13:12
В Петербурге тренер спортшколы незаконно собрал с учеников 330 тыс руб 13:12
Путин побеседовал с Новаком перед заседанием "ОПЕК+" 13:11
MTV перезапустит культовое анимационное шоу "Звездные бои насмерть" 13:05
В НАТО признали уязвимость перед российскими комплексами РЭБ 13:03
Недалеко от Земли найдены планеты, спрятанные в гигантском облаке 13:03
УАЗ "Патриот" с "автоматом": придется еще подождать 13:00
Навигационная информация об автобусных рейсах будет в открытом доступе 12:50
В центре Москвы иномарка сбила рабочих и скрылась 12:48
Главу УФСИН Амурской области наказали за историю с Цеповязом 12:45
Чем покорил москвичей белорусский фильм "Тум-Паби-Дум" 12:40
Фото: в Африке запустили тур для фанатов мультфильма "Король Лев" 12:33
МВД: РФ в этом году приняла свыше 100 тысяч добровольных переселенцев 12:30
В Балаково два человека пострадали после взрыва газового баллона 12:30
Юный жонглер из Приморья попал в Кингу рекордов России 12:30
В Кирове нашли цирковую собаку Екатерины Запашной 12:28
Троих омичей подозревают в хищении при ликвидации последствий ЧС 12:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На каких улицах Москвы парковка станет платной в воскресные дни
На каких улицах Москвы парковка станет платной в воскресные дни
На острие холодной войны: летчик рассказал о разведке на Ту-16Р
На острие холодной войны: летчик рассказал о разведке на Ту-16Р
Как изменится экзамен на водительские права
Как изменится экзамен на водительские права
07.12.2018 12:18
Рубрика: Культура

Названа причина внезапной гибели древних городов

Текст: Денис Передельский
Фото: Karl-Goran Sjogren / University of Gothenburg Фото: Karl-Goran Sjogren / University of Gothenburg
Фото: Karl-Goran Sjogren / University of Gothenburg

В Швеции при раскопках захоронения возрастом около 5000 лет исследователи обнаружили самый древний известный штамм бактерии Yersinia pestis - микроба, ответственного за распространение чумы, погубившей зарождающиеся города европейской цивилизации.

Исследование опубликовано в журнале Cell, а коротко его описывает Live Science. Массовое древнее захоронение находится в местечке Фралсегарден. Ученые установили, что в течение 200 лет там были погребены 78 человек. Останки были отправлены на анализ ДНК.

Фото: Oliver Ondras / TASR
Археологи нашли 3000-летнюю сумку, полную сокровищ
Фото: depositphotos.com
В центре Великого Новгорода раскопали древнюю улицу
Фото: Институт археологии и этнографии СО РАН
На Алтае археологи нашли уникальную диадему из бивня мамонта

Штамм чумы был обнаружен на зубах девушки, умершей в возрасте примерно 20 лет. Ученые считают, что ее смерть наступила около 4900 лет назад. Исследователи сравнили ДНК найденной чумной палочки с другими известными древними вирусами этой болезни.

Они пришли к выводу о том, что обнаруженный штамм чумы появился около 5700 лет назад и распространился по Европе. Впрочем, других прямых доказательств проявления данной болезни в раскопанных древних поселениях Швеции ученые не нашли.

Тем не менее, авторы работы предполагают, что чума ударила по первым городам Европы и во многом замедлила развитие цивилизации.

"Известно, что первые крупные поселения начали возникать около шести тысяч лет назад, - говорит соавтор исследования Саймон Расмуссен из Университета Копенгагена. - Через несколько столетий они внезапно начали исчезать. Это не означает, что чума в одиночку уничтожила зарождающиеся города. Но она была одной из причин этого".

Драгоценный камень оказался костью неизвестного древнего существа
Наскальные рисунки поведали о страшном древнем ритуале
Культура Арт Музеи и памятники Общество Наука
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал об отношении Путина к "Единой России"
Дачников не будут обязывать получать патент
Минэнерго сообщило о рекордной добыче газа в 2018 году
В правительстве обсудят снижение комиссии при оплате картой в магазинах
В НАТО признали уязвимость перед российскими комплексами РЭБ