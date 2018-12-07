Названа причина внезапной гибели древних городов

В Швеции при раскопках захоронения возрастом около 5000 лет исследователи обнаружили самый древний известный штамм бактерии Yersinia pestis - микроба, ответственного за распространение чумы, погубившей зарождающиеся города европейской цивилизации.

Исследование опубликовано в журнале Cell, а коротко его описывает Live Science. Массовое древнее захоронение находится в местечке Фралсегарден. Ученые установили, что в течение 200 лет там были погребены 78 человек. Останки были отправлены на анализ ДНК.

Штамм чумы был обнаружен на зубах девушки, умершей в возрасте примерно 20 лет. Ученые считают, что ее смерть наступила около 4900 лет назад. Исследователи сравнили ДНК найденной чумной палочки с другими известными древними вирусами этой болезни.

Они пришли к выводу о том, что обнаруженный штамм чумы появился около 5700 лет назад и распространился по Европе. Впрочем, других прямых доказательств проявления данной болезни в раскопанных древних поселениях Швеции ученые не нашли.

Тем не менее, авторы работы предполагают, что чума ударила по первым городам Европы и во многом замедлила развитие цивилизации.

"Известно, что первые крупные поселения начали возникать около шести тысяч лет назад, - говорит соавтор исследования Саймон Расмуссен из Университета Копенгагена. - Через несколько столетий они внезапно начали исчезать. Это не означает, что чума в одиночку уничтожила зарождающиеся города. Но она была одной из причин этого".