В ГИБДД прокомментировали идею проверять знание ПДД при обмене прав

Госавтоинспекция не планирует проверять знание правил дорожного движения у граждан, которые обменивают свои водительские удостоверения в связи с истечением их срока годности. Но не против, чтобы такая процедура была возможна в добровольном порядке.

На прошедшем в Москве IV Конгрессе автошкол России вновь говорилось о необходимости проверки знания правил у водителей при обмене прав в связи с истечением их срока действия. Напомним, что такой вопрос вставал и год назад. Тогда он даже был включен в резолюцию конгресса. Представители автошкол поясняли его актуальность тем, что у нас правила дорожного движения меняются с завидной регулярностью. Однако мало кто из водителей отслеживает эти изменения. В итоге, по дорогам ездят те, кто попросту не знает действующих правил. Однако, шумиха, поднятая вокруг этого вопроса, ни к чему не привела. Никто не стал готовить и вносить соответствующие поправки.

Дело в том, что ни в одной стране мира такой практики не существует. И единственный повод проверять знания правил - это неадекватное поведение на дороге. Например, в Германии проводится психологическое исследование таких водителей, которое в простонародье называется Idiotentest. В России же проверка знаний правил дорожного движения осуществляется только у тех, кто был лишен прав за нарушение.

Как отметил глава Госавтоинспекции Михаил Черников, это интересный вопрос, но он требует большой осторожности. Если водитель не пройдет проверку и не сдаст тест, что делать? Аннулировать ему водительское удостоверение? Ведь многие обменивают еще действующие права, чтобы не оказаться за рулем без этого документа. Но на каких основаниях тогда их аннулировать? Правил человек не нарушал. Удостоверение десять лет назад получил на законных основаниях. То есть оснований не продлевать ему срок действующего документа попросту нет.

В то же время Михаил Черников предложил подумать, что, может быть, стоило бы ввести добровольную проверку знаний для таких водителей. И если они ее пройдут успешно, то может страховщикам стоит задуматься о предложении каких-нибудь скидок на страховку. Но без веских причин ограничивать водителя "в праве на права" недопустимо.