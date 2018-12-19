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19.12.2018 12:00
Рубрика: Видео

Видео: гонщик Кен Блок устроил мировое турне по сжиганию шин

Текст: Вадим Давыденко

Непривычное для российского уха слово "джимхана" (англ. gymkhana) сейчас еще нуждается в пояснениях, но, судя по зарубежным тенденциям, пройдет совсем немного времени, и у этого автоспорта в нашей стране поклонников будет не меньше, чем у классических гонок.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Что же такое "джимхана" и с чем ее едят? На самом деле всё просто. Возьмите две части дрифт-гонок D1 Grand Prix, добавьте одну часть чемпионата FIA GT, перемешайте, потомите на медленном огне с небольшими порциями безбашенного стритрейсинга на фоне знакомых каждому туристу городских пейзажей, посыпьте десятком фуэте и прочих элементов фигурного катания. За пару минут до готовности щедро посыпьте дакаровской пылью с песком и для аппетита обозначьте аромат стертых до самых дисков, как на Formula1, автомобильных шин. Перемешайте, не взбалтывая, и можно пробовать. Понравилось? Это и есть "джимхана" - пряно, остро, ярко.

Хотите еще? Тогда именно для вас легендарный гонщик Кен Блок откатал новый, 10-й по счету, этап шоу под названием The Ultimate Tire Slaying Tour. Три заезда прошли в США (Детройт, Лос-Анджелес и городок Шемрок в Техасе), а еще два - в Швеции и Мексике. Для каждого этапа, исходя из особенностей трассы, Кен выбирал особую машину, где-то классический дрифт-кар, а где-то, как ни странно, даже пикап. Почему - смотрите ролик, сами поймете.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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И еще одна особенность "джимханы": гонщик здесь соревнуется с одним-единственным противником - секундомером. Нет давки на старте и толкотни на поворотах, только сам пилот, его автомобиль и мегатонны адреналина. Проходить маршрут нужно не только быстро, но и чисто, для чего трасса усложняется дополнительными помехами и препятствиями, статичными, механическими и даже живыми. Ошибись на полградуса с поворотом руля - нырнешь в ледяную шведскую прорубь вместе с нежащимся в ней купальщиком-"моржом" или врежешься в одну из опор здания техасской АЗС.

Но Кен Блок, кажется, никогда не ошибается, так что давайте пересмотрим еще раз его The Ultimate Tire Slaying Tour - 19 минут пролетят как одно мгновение - и будем ждать следующее, 11-е по счету шоу.

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