Загитова пропустила первую официальную тренировку чемпионата России

До начала чемпионата России по фигурному катанию в Саранске остается один день. В преддверии старта турнира состоялись открытые тренировки одиночниц, среди которых не оказалось олимпийской чемпионки-2018 Алины Загитовой.

Ее отсутствие обратило на себя внимание общественности, однако с Алиной ничего не случилось. Всех поспешила успокоить пресс-атташе Международного союза конькобежцев (ISU) Татьяна Фладе - она сообщила, что Загитова прибудет в Саранск утром 20 декабря.

"Для всех, кто беспокоится за Алину Загитову - все хорошо, она прилетит в Саранск в четверг утром", - написала Фладе в Twitter.

Чемпионат России стартует с мужской короткой программы. А девушки-одиночницы начнут выступление 21 декабря.