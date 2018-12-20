Принят Государственной Думой 4 декабря 2018 года

Одобрен Советом Федерации 11 декабря 2018 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 7; 2009, N 30, ст. 3737; 2011, N 24, ст. 3358; 2012, N 43, ст. 5781; 2013, N 30, ст. 4031; 2014, N 30, ст. 4223; 2017, N 14, ст. 2003; N 49, ст. 7330) следующие изменения:

1) в статье 61:

а) пункт 2 части 1 после слова "спорта" дополнить словами ", профессиональную спортивную лигу, организующую соответствующие официальные спортивные соревнования,";

б) часть 2 после слова "спорта" дополнить словами ", профессиональную спортивную лигу, организующую соответствующие официальные спортивные соревнования";

2) в статье 62:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Организатор азартных игр в букмекерской конторе, заключающий пари на спортивные соревнования, обязан заключать соглашения об использовании символики, наименований спортивных соревнований с субъектами профессионального спорта, а именно общероссийскими спортивными федерациями, организующими спортивные соревнования, профессиональными спортивными лигами, организующими профессиональные спортивные соревнования, в отношении которых он принимает ставки, интерактивные ставки, и на основании таких соглашений осуществлять целевые отчисления от азартных игр (далее - целевые отчисления), направляемые на финансирование мероприятий по развитию профессионального спорта и детско-юношеского спорта. Порядок заключения таких соглашений, обязательные условия таких соглашений, включающие порядок направления соответствующих целевых отчислений, примерная форма таких соглашений утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта, а также по оказанию государственных услуг (включая предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним) и управлению государственным имуществом в сфере физической культуры и спорта (далее - федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта).";

б) в части 3 слово "мероприятий" заменить словом "соревнований";

в) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. Не позднее двадцати дней со дня окончания квартала, в котором возникла база расчета целевых отчислений, организатор азартных игр в букмекерской конторе представляет общероссийским спортивным федерациям, профессиональным спортивным лигам информацию о принятых ставках, интерактивных ставках в отношении спортивных соревнований, организованных общероссийскими спортивными федерациями, профессиональных спортивных соревнований, организованных профессиональными спортивными лигами, о выплаченных выигрышах, а также об объеме подлежащих уплате и фактически уплаченных сумм целевых отчислений.";

г) в части 8:

в пункте 1 слово "мероприятий" заменить словом "соревнований";

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) информацию о принятых ставках, интерактивных ставках в отношении спортивных соревнований, организованных общероссийскими спортивными федерациями, профессиональных спортивных соревнований, организованных профессиональными спортивными лигами, о выплаченных выигрышах;";

3) часть 20 статьи 141 после слов "в статье 62" дополнить словами "и части 6 статьи 15";

4) статью 15 дополнить частью 6 следующего содержания:

"6. В букмекерских конторах, тотализаторах, в их пунктах приема ставок не допускается заключение пари на детско-юношеские спортивные соревнования.".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 50, ст. 6242; 2013, N 30, ст. 4031; 2016, N 48, ст. 6736; 2017, N 14, ст. 2003) следующие изменения:

1) в статье 191:

а) часть 8 изложить в следующей редакции:

"8. Субъекты профессионального спорта, а именно общероссийские спортивные федерации, являющиеся организаторами спортивных соревнований, в отношении которых организаторы азартных игр в букмекерских конторах принимают ставки, интерактивные ставки, профессиональные спортивные лиги, являющиеся организаторами профессиональных спортивных соревнований, в отношении которых организаторы азартных игр в букмекерских конторах принимают ставки, интерактивные ставки, не вправе отказать организаторам азартных игр в букмекерских конторах в заключении предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" соглашений об использовании символики, наименований спортивных соревнований.";

б) в части 9 слова "спортивных мероприятий" заменить словами "спортивных соревнований";

в) дополнить частью 10 следующего содержания:

"10. Организаторы спортивных соревнований, указанные в части 8 настоящей статьи и заключившие предусмотренные Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" соглашения об использовании символики, наименований спортивных соревнований, обязаны размещать на своих официальных сайтах в сети "Интернет" перечень таких заключенных соглашений, а также ежегодно не позднее 31 марта года, следующего за отчетным календарным годом, информацию об общей сумме средств, полученных ими в виде целевых отчислений от азартных игр в отчетном календарном году, и сведения об их распределении в соответствии с частью 9 настоящей статьи.";

2) часть 4 статьи 262 дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31) установление запрета на заключение в букмекерских конторах и тотализаторах пари на детско-юношеские спортивные соревнования;".

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин