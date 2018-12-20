Принят Государственной Думой 4 декабря 2018 года

Одобрен Советом Федерации 11 декабря 2018 года

Статья 1

Внести в статью 151 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 2012, N 31, ст. 4328; 2013, N 14, ст. 1658; N 52, ст. 6963; 2014, N 30, ст. 4223; 2016, N 52, ст. 7491; 2017, N 24, ст. 3478; N 31, ст. 4827; 2018, N 18, ст. 2572) следующие изменения:

1) пункт 1 части 5 дополнить подпунктом "ж" следующего содержания:

"ж) информации, направленной на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни и (или) здоровья либо для жизни и (или) здоровья иных лиц;";

2) в части 7 слова "В течение суток" заменить словом "Незамедлительно", слово "незамедлительного" исключить;

3) в части 8 слова "В течение суток" заменить словом "Незамедлительно";

4) в части 14 слова "подпунктах "а" и "в" заменить словами "подпунктах "а", "в" и "ж".

Статья 2

Пункт 1 части 2 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2010 года N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 1, ст. 48; 2013, N 14, ст. 1658; N 26, ст. 3208; 2015, N 27, ст. 3970) дополнить словами ", либо жизни и (или) здоровью иных лиц, либо направленная на склонение или иное вовлечение детей в совершение таких действий".

Президент Российской Федерации В. Путин