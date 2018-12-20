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20.12.2018 16:21
Рубрика: В мире

Депутаты Рады "переименовали" каноническую церковь и подрались

Текст: Александр Ленин
Фото: Facebook депутата Алексея Рябчина Фото: Facebook депутата Алексея Рябчина
Фото: Facebook депутата Алексея Рябчина

Депутаты Верховной Рады вопреки конституции и христианским традициям "переименовали" единственную в стране каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), не признавшую недавно созданную по инициативе Петра Порошенко раскольническую структуру - так называемую "православную церковь Украины" (ПЦУ). Законопроект поддержали 240 парламентариев при одном воздержавшемся. При этом 17 человек предпочли не участвовать в голосовании.

Украинские законодатели внесли поправки в закон "О свободе совести и религиозных организациях" и обязали указать в названии УПЦ принадлежность к Русской православной церкви. После этого законодатели от "Оппозиционного блока" подрались с представителями оппозиции.

Фото: Стрингер/РИА Новости
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"Давно не было махача в парламенте", - написал на своей странице в Facebook депутат Алексей Рябчин. Свой пост в соцсети он сопроводил яркими фотоснимками.

Закон обязывает УПЦ в течение четырех месяцев внести изменения в официальное название и подать соответствующие сведения на регистрацию, иначе ее устав утратит силу в части, которая определяет полное официальное название такой организации.

Между тем в Киеве возле здания Верховной рады собрались верующие, которые выступили против принятия скандального законопроекта, передает издание strana.ua. Более тысячи человек приняли участие в так называемом молитвенном стоянии. Вместе с мирянами на площадь вышли епископ Васильковский Николай, епископ Иванковский Кассиан и епископ Гостомельский Тихон.

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