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20.12.2018 19:03
Рубрика: Власть

Девочка рассказала о впечатлениях после интервью с Путиным

Текст: Айсель Герейханова

Регина Парпиева, семнадцатилетняя девочка, которая взяла интервью у Владимира Путина, рассказала журналистам, что ее мечта исполнилась. 

В четверг, после окончания большой пресс-конференции, глава государства около 20 минут отвечал на ее вопросы.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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В начале декабря Путин посетил форум добровольцев России, на котором волонтеры показали президенту стенд проекта “Мечтай со мной”. К стенду были прикреплены конверты с мечтами этих ребят. Волонтеры предложили и президенту выбрать конверт, но Путин забрал все пять оставшихся писем и пообещал их исполнить. Среди них было пожелание Регины, которая мечтает быть журналистом. Тогда президент России пообещал организовать для нее визит на телеканал RT, чтобы она смогла взять интервью у интересного собеседника. В качестве такого собеседника Регина выбрала Владимира Путина.  

"Мечта исполнилась. Это очень волнительно", - рассказала девочка после интервью журналистам. Она призналась, что волновалась, но в нужный момент слова сами к ней стали приходить. Регина также рассказала, что быть журналисткой ей понравилось.

"Я не разочаровалась в этой профессии, наоборот, захотела стать журналистом еще больше, если это, конечно, возможно", - отметила она.

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