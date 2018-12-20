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20.12.2018 10:39
Рубрика: В мире

Японских пилотов впервые обязали проходить тесты на алкоголь

Текст: Александр Ленин
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Японских пилотов гражданской авиации впервые обязали проходить тесты на алкоголь перед полетами. Соответсвующее решение приняло правительство Страны восходящего солнца.

Предельно допустимой нормой алкоголя для управления авиалайнером будет считаться 0,09 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха, передает газета "Иомиури симбун" со ссылкой на министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма страны.

Фото: kinopoisk.ru
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Ужесточение контроля за местными летчиками со стороны государства последовало за чередой скандалов, связанных с пьянством пилотов. В конце ноября Кацутоси Дзицукаву в Лондоне осудили на десять месяцев тюрьмы за употребление алкоголя перед полетом. Он был арестован 28 октября в аэропорту Хитроу.

Водитель автобуса, который перевозил летчика по территории воздушной гавани, почувствовал запах алкоголя и сообщил об этом службе безопасности. После этого 42-летний пилот прошел тест, по результатам которого в его крови было обнаружено девятикратное превышение допустимой нормы алкоголя. По решению суда, японец своими действиями мог подвергнуть риску пассажиров. Дзицукава вместе с двумя коллегами должен был управлять самолетом авиакомпании JAL, который следовал по маршруту Лондон - Токио.

Фото: Ernst Vikne/wikipedia.org
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Инцидент вызвал обеспокоенность японских властей, которые озаботились проблемой пьянства летчиков после нескольких выявленных случаев распития спиртных напитков пилотами накануне полетов. Позже стало известно, что с августа 2017 года компания JAL отстранила от полетов как минимум 19 пилотов. Все они не прошли проверки на алкоголь. Инциденты с летчиками привели к сбоям в расписании и задержкам авиарейсов. Однако руководство JAL предпочло не придавать огласке указанные сведения.

Примечательно, что министр обороны Японии Такэси Ивая выступил за проведение проверок на употребление алкоголя в отношении пилотов правительственных самолетов, что ранее делать было не принято. Об этом политик рассказал в ходе выступления в нижней палате национального парламента.

В мире Восточная Азия Япония
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