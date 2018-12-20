Косачев: США призывают Украину к военной провокации в Керченском проливе

Призыв американских сенаторов к военной операции США в Керченском проливе не что иное, как безответственное подстрекательство Киева к очередной провокации в этом регионе. Такое мнение высказал председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Призыв сорока одного сенатора США провести многонациональную операцию в Керченском проливе - это прямое подстрекательство Украины к очередной военной провокации, крайне безответственное и крайне опасное", - приводит слова Косачева РИА Новости.

По его мнению, если даже такая операция произойдет, она не имеет перспектив, поскольку Россия имеет возможности перекрыть пролив и ранее "их исчерпывающим образом продемонстрировала".

В то же время Керченский пролив свободен для тех, кто намерен использовать его воды в мирных целях, подчеркнул российский сенатор.

Он отметил, что перед киевом сейчас стоит абсолютно простой выбор: "продолжать ломиться в открытую дверь, закатывая глаза в притворной истерике и с оглядкой за океан" или "научиться жить по общепринятому морскому уставу". Второй вариант позволит Украине открывать "любые ворота" без провокаций и надуманных сложностей.

Ранее стало известно, что 41 член сената США призвал президента Дональда Трампа организовать многонациональную операцию против России в Черном море. Они мотивировали свое предложение необходимостью продемонстрировать поддержку "международно признанным границам" и двусторонним соглашениям, а также "дать отпор чрезмерным притязаниям России на суверенитет".