Новости

В Бельгии загорелось химическое предприятие 01:59
Несовершеннолетний нарушитель напал на полицейского в Москве 01:47
Видео: Редчайший лимузин Volvo возит товары на рынок под Киевом 01:34
Мексика разработала новую программу миграционной политики 01:22
Минздрав сообщил о рекордно низкой младенческой смертности в России 00:54
МИД Китая выступил против милитаризации космического пространства 00:32
Косачев: США призывают Украину к военной провокации в Керченском проливе 00:26
Названы регионы, где лучше развиты сети газетных киосков 19.12.2018
Вышел первый трейлер третьего "Хеллбоя" 19.12.2018
Власти Москвы нашли способ спасти хлебозавод "Черкизово" 19.12.2018
Петров и Боширов внесены в санкционный список США 19.12.2018
Минфин США исключит "Русал" из санкционного списка 19.12.2018
Не плативший зарплаты работникам глава "Черкизово" признал вину 19.12.2018
Хет-трик Бэйла вывел "Реал" в финал клубного чемпионата мира 19.12.2018
Загитова пропустила первую официальную тренировку чемпионата России 19.12.2018
Еврокомиссия: Украина не соблюдает условия безвизового въезда в ЕС 19.12.2018
МИД РФ: Вывод войск США дает возможность для урегулирования в Сирии 19.12.2018
Крымский суд отклонил апелляцию четырех моряков ВМС Украины 19.12.2018
СК подтвердил начало выплат долга работникам "Черкизово" 19.12.2018
Видео: В Крыму задержан экстремист с 12 килограммами тротила 19.12.2018
Мужчина ранил троих человек возле медцентра в Лондоне 19.12.2018
В Австрии осужден "открыточный грабитель" 19.12.2018
В Ингушетии чиновников и банкиров обвинили в хищении 335 млн рублей 19.12.2018
Россиянин скончался в украинской тюрьме 19.12.2018
Дмитрий Фомин: Нижегородские волейбольные команды успешны сразу на двух фронтах 19.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
20.12.2018 00:26
Рубрика: Власть

Косачев: США призывают Украину к военной провокации в Керченском проливе

Призыв американских сенаторов к военной операции США в Керченском проливе не что иное, как безответственное подстрекательство Киева к очередной провокации в этом регионе. Такое мнение высказал председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Фото: Пресс-служба ПУ ФСБ по Республике Крым/ТАСС
В Госдуме оценили планы Украины отправить корабли в Керченский пролив

"Призыв сорока одного сенатора США провести многонациональную операцию в Керченском проливе - это прямое подстрекательство Украины к очередной военной провокации, крайне безответственное и крайне опасное", - приводит слова Косачева РИА Новости.

По его мнению, если даже такая операция произойдет, она не имеет перспектив, поскольку Россия имеет возможности перекрыть пролив и ранее "их исчерпывающим образом продемонстрировала".

В то же время Керченский пролив свободен для тех, кто намерен использовать его воды в мирных целях, подчеркнул российский сенатор.

Он отметил, что перед киевом сейчас стоит абсолютно простой выбор: "продолжать ломиться в открытую дверь, закатывая глаза в притворной истерике и с оглядкой за океан" или "научиться жить по общепринятому морскому уставу". Второй вариант позволит Украине открывать "любые ворота" без провокаций и надуманных сложностей.

Фото: Пресс-служба ПУ ФСБ по Республике Крым/ТАСС
В Крыму предложили варианты защиты керченского моста от Украины

Ранее стало известно, что 41 член сената США призвал президента Дональда Трампа организовать многонациональную операцию против России в Черном море. Они мотивировали свое предложение необходимостью продемонстрировать поддержку "международно признанным границам" и двусторонним соглашениям, а также "дать отпор чрезмерным притязаниям России на суверенитет".

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Провокация Украины в Керченском проливе Россия и США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД РФ: Вывод войск США дает возможность для урегулирования в Сирии
В Госдуме оценили планы Украины отправить корабли в Керченский пролив
В ГИБДД прокомментировали идею проверять знание ПДД при обмене прав
В Кремле заявили о продолжении реализации контракта по С-400
Виталий Мутко покинул пост президента Российского футбольного союза