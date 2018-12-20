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20.12.2018 15:00
Рубрика: Легковые авто

Кроссовер Mercedes-Benz GLE официально представлен в России

Текст: Виктор Смеюха
В Москве состоялась российская премьера нового поколения Mercedes-Benz GLE. В нашей стране кроссовер будет продаваться в трех модификациях: GLE300d, GLE400d и GLE450d.
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz. Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Открывает гамму двигателей двухлитровый турбодизель. Мотор налоговыгодный - мощность 245 л. с., а крутящий момент равен 500 Нм. Стоимость базового GLE с такой силовой установкой составит 4,65 млн рублей.

Фото: media.daimler.com
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Второй дизельный мотор - новая рядная трехлитровая "турбошестерка", пришедшая на смену V-образному агрегату. Отдача в спецификации для России - 330 лошадиных сил. В Mercedes-Benz обещают уменьшение вибраций и уровня шума двигателя на тяжелом топливе благодаря более плавной работе рядного мотора по сравнению с V6. К слову, это та же силовая установка, которой агрегатируется рестайлинговый флагманский седан S-Class. В случае с ним мотор выдает 340 л.с. и 700 Нм крутящего момента.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Причем в России только версия GLE400d опционально будет комплектоваться знаменитой "прыгающей" подвеской E-ABC, в которой пневмостойки объединены с гидравликой. Альтернативами умной подвески, позволяющей автомобилю резко увеличивать клиренс и тем самым выбираться из сложных внедорожных ситуаций, станут классические стальные пружины, а также традиционная пневмоподвеска. Цены на 400-й GLE в России пока не объявлены.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
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Пока не появились восьмицилиндровые версии, венчает гамму двигателей модификация GLE450. У нее под капотом расположился шестицилиндровый рядный бензиновый турбомотор с отдачей в 367 "лошадей" и 500 Нм крутящего момента. Первая сотня самому быстрому GLE покоряется за 5,7 секунды. Цены на такой кроссовер стартуют от отметки в 6,23 млн рублей.

Что касается интерьера, то в новой генерации GLE получил полностью переработанный салон с новейшей мультимедийной системой MBUX, в которую интегрирован интеллектуальный голосовой помощник, способный отвечать на вопросы, заданные в произвольной форме.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
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#Mercedes-Benz