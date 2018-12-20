На чернобыльскую программу выделен миллиард

Чуть менее миллиарда российских рублей выделено на программу преодоления последствий чернобыльской катастрофы. Решение об этом принято на прошедшем 13 декабря в Бресте заседании Совета Министров Союзного государства.

Одним из вопросов повестки заседания Совмина стал проект Концепции программы совместной деятельности по защите населения и реабилитации территорий, пострадавших в результате чернобыльской аварии. Интересно, что эмчеэсовская составляющая программы была принята за считаные минуты. На заседании премьер-министр России Дмитрий Медведев поинтересовался, есть ли у кого из присутствующих возражения или дополнения. Таковых не оказалось, теперь белорусские и российские спасатели имеют четкую программу действий на зараженных территориях вплоть до 2022 года. Есть и понимание того, сколько это будет стоить...

Вернувшись из Бреста, заместитель главы МЧС России Павел Барышев рассказал корреспонденту "СОЮЗа", кто, сколько и за что будет платить.

- Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программы из средств бюджета Союзного государства составляет чуть более 992 миллионов российских рублей, - сообщил Павел Барышев.

Реализация программы планируется в 2019-2022 годах, и главное тут в том, что спасатели двух братских стран будут действовать рука об руку - на равных. Работы очень много, несмотря на то, что с момента катастрофы прошло более 30 лет.

- До сих пор особое значение имеют радиоэкологические проблемы лесов на сопредельных территориях России и Беларуси. Они по-прежнему остаются природными объектами радиационной опасности для населения, - сказал Павел Барышев. - Это связано с тем, что леса способствуют сохранению радионуклидов в 7-10 раз больше, чем другие типы растительности. Чрезвычайные ситуации в лесах в этих районах Беларуси и России могут привести к дополнительному радиоактивному загрязнению.

По словам замглавы МЧС России Павла Барышева, общая площадь лесов с уровнями поверхностного радиоактивного загрязнения почв цезием-137 (свыше 5 Ки/км2) составляет в Брянской области более 70 тысяч гектаров, а на сопредельных территориях Гомельской и Могилевской областей - более 480 тысяч.

Поэтому не случайно, что в Концепции программы прямо записано, что преодоление последствий чернобыльской катастрофы является одним из приоритетов Союзного государства в сфере безопасности.

Сейчас перед спасателями Беларуси и России стоят задачи дальнейшего совершенствования системы радиационной безопасности населения и аграрного производства. Необходимо создать условия по возврату радиоактивно загрязненных территорий к нормальной жизнедеятельности.

Основная часть расходов будет направлена на разработку новых агромелиорантов, кормовых добавок и препаратов, определение их эффективности, проведение производственных испытаний, а также на уточнение современной радиационной обстановки на сельскохозяйственных угодьях России и Беларуси.