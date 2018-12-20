На Кубани МИГ-29 при взлете уронил топливные баки

Военный самолет МИГ-29 при взлете с аэродрома ВМФ в Ейске Краснодарского края потерял подвесные топливные баки.

Внештатная ситуация, по информации ТАСС, произошла сегодня утром на аэродроме Центра боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ.

По предварительным данным МЧС региона, баки истребителя МИГ-29 упали в промышленной зоне портового города на побережье Азова, поэтому разрушений и пострадавших нет. Сейчас по факту проводится расследование.

Напомним, 18 октября в Ейском районе в ходе тренировочного полета потерпел крушение учебный самолет Л-39. Реактивный самолет Л-39 "Альбатрос" упал в Азовское море в 1,5 километрах от берега. На борту находились два летчика, оба погибли. Причиной крушения стала техническая неисправность.