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16.11.2018 16:34
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Кубани простились с погибшими при крушении Л-39 летчиками

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В кубанском городе Ейске прошло прощание с пилотами, погибшими во время авиакатастрофы военного учебно-тренировочного самолета Л-39. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в военных кругах ВМФ.

Стали известны имена пилотов разбившегося в Азовском море Л-39

Л-39 потерпел крушение вечером 18 октября в районе косы Должанской в 50 километрах от Ейска. Военный самолет рухнул в Азовское море в 1,5 километра от берега. Машина выполняла полет без боекомплекта. Причиной крушения Л-39, по предварительным данным, стала техническая неисправность. При падении самолета погибли два летчика - 22-летний Андрей Середин (родом из Липецка) и летчик-инструктор Владислав Нелевда (родился в Ахтубинске Астраханской области). В их поисках в течение нескольких суток участвовали более 200 человек, катера погранслужбы и ВМФ.

После прощания с погибшими их похоронят на родине - в Ахтубинске и Липецке.

Вдова одного из летчиков Владислава Нелевды Мария, вспоминая о муже, рассказала, что он со второго раза поступил в Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков, которое окончил в этом году.

- Он любил небо и море - и остался там, - добавила девушка.

Известно, что упавший Л-39 "Альбатрос" принадлежит Центру боевого применения и переучивания летного состава и авиаполку морской авиации ВМФ, который базируется в Ейске. Это примерно в 50 километрах от места падания самолета. Там подготавливают пилотов для палубной авиации Военно-космических сил России.

Одной из версий гибели пилотов является то, что, приземлившись на воду после катапультирования, они попали под действие сильных подводных течений, которыми известна коса Должанская, где произошла катастрофа.

Общество Утраты Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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