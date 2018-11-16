На Кубани простились с погибшими при крушении Л-39 летчиками

В кубанском городе Ейске прошло прощание с пилотами, погибшими во время авиакатастрофы военного учебно-тренировочного самолета Л-39. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в военных кругах ВМФ.

Л-39 потерпел крушение вечером 18 октября в районе косы Должанской в 50 километрах от Ейска. Военный самолет рухнул в Азовское море в 1,5 километра от берега. Машина выполняла полет без боекомплекта. Причиной крушения Л-39, по предварительным данным, стала техническая неисправность. При падении самолета погибли два летчика - 22-летний Андрей Середин (родом из Липецка) и летчик-инструктор Владислав Нелевда (родился в Ахтубинске Астраханской области). В их поисках в течение нескольких суток участвовали более 200 человек, катера погранслужбы и ВМФ.

После прощания с погибшими их похоронят на родине - в Ахтубинске и Липецке.

Вдова одного из летчиков Владислава Нелевды Мария, вспоминая о муже, рассказала, что он со второго раза поступил в Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков, которое окончил в этом году.

- Он любил небо и море - и остался там, - добавила девушка.

Известно, что упавший Л-39 "Альбатрос" принадлежит Центру боевого применения и переучивания летного состава и авиаполку морской авиации ВМФ, который базируется в Ейске. Это примерно в 50 километрах от места падания самолета. Там подготавливают пилотов для палубной авиации Военно-космических сил России.

Одной из версий гибели пилотов является то, что, приземлившись на воду после катапультирования, они попали под действие сильных подводных течений, которыми известна коса Должанская, где произошла катастрофа.