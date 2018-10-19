Катапультировавшихся над Азовским морем летчиков пока не нашли

В Ейском районе Кубани продолжается поисково-спасательная операция по обнаружению пилотов потерпевших накануне крушение над Азовским морем двух пилотов Центра боевой подготовки летного состава ВМФ РФ.

На данный момент спасателям, по информации работающих на месте ЧП специалистов, не удалось найти катапультировавшихся с учебного реактивного самолета Л-39 летчика и штурмана боевой машины.

Как уже сообщалось, происшествие произошло в четверг около 17.00 по московскому времени в районе станицы Должанской. От этого населенного пункта до военного аэродрома в Ейске, откуда Л-39 поднялся в небо, около полусотни километров.

Во время тренировочного полета реактивный самолет Л-39 "Альбатрос" упал в Азовское море примерно в полутора километрах от берега. По предварительным данным, крушение произошло из-за технической неисправности.

Минобороны РФ сразу начало поисковую операцию в районе Должанской косы под городом Ейском. В ней участвуют около 200 человек. Она продолжается уже почти 12 часов. Военным помогают сотрудники Южного регионального управления МЧС России и казаки станицы Должанской. По информации пресс-службы ведомства, в море находятся два катера МЧС.

На берегу моря довольно сейчас прохладно - температура воздуха -13 градусов, вода в Азове тоже холодная - 14 градусов. Местные жители рассказали корреспонденту "РГ", что Должанская коса - самое опасное место чуть ли не на всем Азове. В этих местах очень сильное течение, которое может постоянно меняться. В море тут постоянно случаются какие-нибудь происшествия с судами.