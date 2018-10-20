В Азовском море найдены тела погибших пилотов Л-39

В Азовском море найдены тела погибших летчиков учебного самолета Л-39. Их останки извлечены из воды, сообщили в субботу в Министерстве обороны РФ.

- В течение прошедшего дня в соответствии с установленными процедурами осуществлялось извлечение найденных фрагментов из воды, - уточнили в ведомстве.

Для того чтобы поднять со дна моря крупные обломки воздушного судна на место прибыл аварийно-спасательный катер Черноморского флота с подъемным механизмом, с которого будут произведены спуски водолазов в воду. Они начнутся в светлое время суток.

Крушение учебного реактивного самолета Л-39 "Альбатрос" произошло в четверг в районе станицы Должанской. Во время тренировочного полета крылатая машина разбилась в Азовском море примерно в 1,5 километрах от берега. Одной из возможных причин крушения могла стать техническая неисправность. Оба члена экипажа успели катапультироваться. В поисках участвовали около 200 человек.

Ранее появлялась информаций о том, что летчик разбившегося воздушного судна найден живым, однако в Министерстве обороны РФ опровергли эту информацию. Как стало известно "РГ", борт принадлежит Ейскому центру боевой подготовки летного состава ВМФ России, где готовят летчиков для авианесущих кораблей военно-морского флота.