Найдено точное место падения в Азовское море самолета Л-39, а также его обломки. Поиски штурмана и пилота продолжаются. Об этом сообщили "РГ" в оперативных службах региона.

Как выяснилось, в настоящее время на месте работают водолазы. К поиску катапультировавшихся летчиков привлечено около 200 человек.

Напомним, ЧП произошло в четверг около 17.00 по московскому времени в районе станицы Должанской. Во время тренировочного полета реактивный самолет Л-39 "Альбатрос" упал в Азовское море примерно в полутора километрах от берега. По предварительным данным, крушение произошло из-за технической неисправности.