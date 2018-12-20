На поддержку промышленности будет выделено 1,4 трлн рублей

На поддержку российской промышленности в ближайшие годы будет выделено 1,4 триллиона рублей. Об этом сказал президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

"Мы наметили целый ряд программ, связанных с поддержкой отдельных отраслей производства. В целом, до 2024 года она составит 1,376 трлн рублей", - сказал он.

Также президент сказал, что производство продуктов питания с начала года выросло на 13 процентов, одежды, обуви - на девять процентов.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.