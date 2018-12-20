Названы самые угоняемые машины в этом году

Страховые компании назвали наиболее популярные у угонщиков марки и модели машин. Все они относятся к группе самых востребованных автомобилей, приобретаемых на рынке. По мнению тех же страховщиков, эти машины не будут перепродаваться с перебитыми номерами. Они пойдут на разбор и будут продаваться по частям.

Некий анализ ситуации на рынке автоугонов сделало РИА Новости. Агентство собрало данные некоторых страховых компаний по угонам. Согласно этим данным, абсолютным лидером по количеству угонов стали Toyota Camry и Hyundai Solaris. Эти автомобили пользуются также большим спросом на рынке. Они популярны среди автомобилистов благодаря сравнительно небольшой цене, высокому качеству сборки и выбору комплектаций.

Увы, согласно проведенному исследованию, страховщики считают, что эти качества менее всего заботят угонщиков. Автомобиль пользуется спросом, значит будут пользоваться спросом и запчасти на него. А перепродавать такие дешевые автомобили, перебив номера, не стоит выделки.

Помимо этих моделей, среди самых угоняемых большинство компаний назвали Kia Rio, Ford Focus и Toyota Land Cruiser. В статистике "МАКС" и "Росгосстраха" фигурируют и отечественные авто: ВАЗ 2121, ГАЗ, УАЗ Patriot. При этом количество угонов в Москве в последнее время снизилось более чем в полтора раза. В Санкт-Петербурге - на 20 процентов. А в регионах ситуация практически не изменилась.

Надо сказать, что официальной статистики МВД по угонам пока еще нет. Она появится в конце января - начале февраля. Поэтому при всех этих оценках надо опираться на данные МВД, которые были представлены за 6 месяцев этого года.

Первое место в Москве по количеству угонов занимает именно Hyundai Solaris. Ему на пятки наступает с разницей в две машины Toyota Camry

К данным страховщиков по угонам нельзя относиться как к реалистичной картине. Ведь они страхуют от этого криминала не весь автопарк, а только желающих. Поэтому и картина несколько отличается от данных МВД.

А согласно информации МВД за 6 месяцев этого года, в России наиболее популярной маркой среди угонщиков стала Lada. Что понятно, эта марка - лидер по продажам. К тому же ее, как правило, не утяжеляют противоугонными устройствами.

На втором месте - Toyota. На третьем - Hyundai. Эти машины также изначально имеют изъяны в защите от угонов. И без установки дополнительных комплексов уберечь их от чужих рук не получится.

Примечательно, но предпочтения столичных угонщиков довольно сильно отличаются от интересов их коллег в регионах. Первое место в Москве по количеству угонов занимает именно Hyundai Solaris. Ему на пятки наступает с разницей в две машины Toyota Camry. А тройку лидеров замыкает Kia Rio.

При этом продукция АвтоВАЗа появляется только на 10-й строчке рейтинга угонов столицы. И то речь идет о "ВАЗ-21074". То есть о "семерке".

Как утверждают страховщики и установщики противоугонных систем, большинство угоняемых автомобилей - лидеры по продажам на вторичном рынке. Есть вероятность, что угнанная машина пошла не на разбор, а на перебивку номеров и заново в продажу. Так что покупателям ширпотреба надо быть особенно внимательными.

Однако есть и другой рейтинг угонов. В нем считается количество угонов на тысячу автомобилей. То есть чем эксклюзивней автомобиль, тем выше риск его угона.

Согласно этому рейтингу, составленному порталом Угона.нет, на первом месте по популярности спорткар Nissan GT-R c рейтингом 9,9 на тысячу машин. На втором месте, как ни странно, китайский автомобиль, который давно снят с производства - Brilliance H530. На третьем месте оказался "ГАЗ-М21". Да, та самая знаменитая 21-я "Волга". Таких машин в России немного, а спросом они пользуются. Согласно этому же рейтингу дополнительными элементами защиты от угона потребуется озаботиться владельцам Mazda CX5, Lexus ES и Lexus LX, а также BMW M5.