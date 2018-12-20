Пушков: США сочли Сирию проигранной

Решение Вашингтона вывести войска из Сирии может означать, что США считают проигранной кампанию в арабской республике, считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

"До сих пор администрация США заявляла: военные США будут в Сирии столько, сколько необходимо", - напомнил он в Twitter.

"Трамп резко поменял курс: видно, счел Сирию проигранной", - полагает Пушков.

Напомним, президент США Дональд Трамп написал в Twitter: "Мы победили ИГИЛ в Сирии, а это во время моего президентства была единственная причина, чтобы держать там наши войска".

Затем представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила, что вывод войск начался. При этом она подчеркнула, что речь идет не о прекращении борьбы с ИГИЛ (запрещена в РФ), а о переходе к следующей фазе кампании - Вашингтон и его союзники продолжат работать вместе, чтобы лишить радикальных исламистов территории, финансирования и поддержки, а также чтобы перекрыть им границы.