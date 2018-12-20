Путин допустил возможность корректив в закон об иноагентах

Издержки закона об НКО-иноагентах, связанные с благотворительной, а не политической деятельностью, если нужно, можно скорректировать. Его реализация не должна мешать нормальной жизни. Об этом президент заявил на ежегодной пресс-конференции.

Принимая этот закон, Россия опиралась на международный опыт, напомнил Владимир Путин. Но в США, сравнил глава государства, результат этого закона - "арест Бутиной, которую держат в тюрьме, ей грозит 12 лет". "У нас ничего подобного нет", - заметил он.

Президент не видит никаких проблем в правоприменительной практике. Но если нужно, коррективы будут. "Я встречаюсь с правозащитниками, и они указывают на некоторые элементы издержек этого закона, связанные с по сути благотворительной деятельностью, а не политической. Я думаю, они правы в этом смысле", - согласился он.

Глава государства считает, что нужно внимательно смотреть, что происходит в жизни, и, если потребуется, вносить коррективы. "Это не должно мешать нормальной жизни, порядочным, приличным людям, которые хотят решать имеющиеся у нас проблемы, в том числе за счет поддержки своих единомышленников из-за границы. Ничего здесь страшного нет", - уточнил он. А вот политическая деятельность должна быть легализована.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию ежегодной пресс-конференции президента