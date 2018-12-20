Путин об ответственной журналистике: сила в правде

Журналистика должна вернуть доверие миллионов людей, убежден Владимир Путин. Но для этого, как считает президент, СМИ должны быть максимально объективными.

"Сила в правде. Только так СМИ может завоевать доверие миллионов людей, - так ответил российский лидер на вопрос журналистов на ежегодной пресс-конференции. - Сейчас многое коммерциализировано, поэтому доверие людей подорвано. Но к этому надо стремиться - чтобы быть максимально объективными. Сейчас это есть и надеюсь, что такой тренд сохранится".

Пресс-конференция президента продолжается. "РГ", напомним, ведет онлайн-трансляцию.