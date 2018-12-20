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20.12.2018 14:41
Рубрика: Власть

Путин об ответственной журналистике: сила в правде

Журналистика должна вернуть доверие миллионов людей, убежден Владимир Путин. Но для этого, как считает президент, СМИ должны быть максимально объективными.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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"Сила в правде. Только так СМИ может завоевать доверие миллионов людей, - так ответил российский лидер на вопрос журналистов на ежегодной пресс-конференции. - Сейчас многое коммерциализировано, поэтому доверие людей подорвано. Но к этому надо стремиться - чтобы быть максимально объективными. Сейчас это есть и надеюсь, что такой тренд сохранится".

Пресс-конференция президента продолжается. "РГ", напомним, ведет онлайн-трансляцию.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество СМИ и соцсети Президент Журналистика в XXI веке
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