Путин прокомментировал инициативу о наказании за оскорбление власти

На большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин прокомментировал резонансный законопроект о наказании за оскорбление власти в интернете.

Инициатива была внесена 12 декабря и вызвала большой резонанс в Сети. Ее авторы - сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Дмитрий Вяткин. Они предложили наказывать за неуважение к обществу, государству, официальным символам РФ и органам власти, выраженное в неприличной форме.

Авторы, напомним, предлагают поправить статью о мелком хулиганстве. Нарушителям будет грозить штраф от одной тысячи до пяти тысяч рублей. Альтернатива - административный арест на срок до пятнадцати суток.

Путина попросили прокомментировать инициативу "об ответственности за негативные высказывания о власти" с такой ремаркой: "Вы не боитесь потерять молодежь? Ведь это в первую очередь ударит по ней".

Президент подчеркнул, что инициатива касается ответственности за поругание символов государства.

- Ответственность за поругание флага и других госсимволов есть почти во всех странах, надо с уважением относиться к своей стране, - заявил российский лидер.

По его словам, необходимо приводить законодательство к единому знаменателю. То есть, если есть ответственность вне интернета - за аналогичные нарушения в Сети она тоже должна быть.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.