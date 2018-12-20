Путин: Провокация в Черном море идет во вред Украине

Провокация в Черном море рассчитана на обострение ситуации в преддверии выборов на Украине и идет во вред Киеву. Об этом на пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.

"Провокации всегда плохи, рассчитаны на обострение ситуации, - сказал глава российского государства . - Понятно, у них выборы, надо поднять рейтинги действующей власти. Это во вред интересам народа".

Путин заметил, что рейтинг президента Украины Петра Порошенко "подрос: с пятого он переместился на второй". "Он свою задачу выполнил за счет интересов страны", - считает президент РФ.

Напомним, три корабля ВМС Украины нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря и двинулись к Керченскому проливу. Суда опасно маневрировали и были задержаны. В Кремле случившееся назвали провокацией и грубым нарушением госграницы.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.