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20.12.2018 12:58
Рубрика: Власть

Путин: Провокация в Черном море идет во вред Украине

Провокация в Черном море рассчитана на обострение ситуации в преддверии выборов на Украине и идет во вред Киеву. Об этом на пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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"Провокации всегда плохи, рассчитаны на обострение ситуации, - сказал глава российского государства . - Понятно, у них выборы, надо поднять рейтинги действующей власти. Это во вред интересам народа".

Путин заметил, что рейтинг президента Украины Петра Порошенко "подрос: с пятого он переместился на второй". "Он свою задачу выполнил за счет интересов страны", - считает президент РФ.

Напомним, три корабля ВМС Украины нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря и двинулись к Керченскому проливу. Суда опасно маневрировали и были задержаны. В Кремле случившееся назвали провокацией и грубым нарушением госграницы.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Провокация Украины в Керченском проливе Пресс-конференция Владимира Путина 2018 года Отношения России и Украины
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