Путин рассказал об облегчении получения гражданства для украинцев

Новости

Владимир Путин пообещал помочь обманутой дольщице из Петербурга 15:43
Дед Мороз в Петербурге зажжет главную елку на Дворцовой площади 15:43
Президент РФ назвал необходимым отказ от долевого строительства 15:41
Путин назвал главную цель внешней политики России 15:40
Уральцы предложили создать в России министерство идей 15:35
Президент сравнил ситуацию на топливном рынке в России и во Франции 15:35
Вышел трейлер комедии бывшего мужа младшей дочери Никиты Михалкова 15:35
Дорожный патруль ЦОДД могут пустить на выделенные полосы 15:34
Путина попросили взять на контроль убийство дагестанских братьев 15:31
Путин объяснил, почему столицу ДФО перенесли во Владивосток 15:22
Президент Польши решил поменять посла на Украине 15:15
Владимир Путин: РФ держит на контроле дело о гибели репортеров в ЦАР 15:10
Обвиняемый в госизмене военный эксперт останется в СИЗО "Лефортово" 15:08
Президент пообещал помочь больному ребенку из Иркутской области 15:08
Моуринью: "У меня есть будущее даже без "Манчестер Юнайтед" 15:05
Путин считает, что систему ФСИН нужно не ломать, а совершенствовать 15:04
В Москве прошел международный конгресс нейрохирургов 15:04
В будущем году в Москве начнут штрафовать за выезд на "вафельницу" 15:03
Владимир Путин пообещал разобраться с газификацией Ленобласти 15:00
В Москве при пожаре погибли двое детей 14:57
Путин призвал не спешить переходом на цифровое ТВ 14:55
Уральский военный суд вынес приговор члену "банды чекистов" 14:54
Лукашенко поставил задачу придать Минску облик европейской столицы 14:50
Япония планирует возобновить коммерческий промысел китов 14:49
Бизнес поддержал выделение долей в интеллектуальной собственности 14:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
20.12.2018 14:40
Рубрика: Власть

Путин рассказал об облегчении получения гражданства для украинцев

Облегчение процедуры получения российского гражданства для украинцев указывает на неприятие Россией политики растаскивания русского и украинского народов. Такую точку зрения выразил президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции.

Фото: Стрингер/РИА Новости
Президент РФ: Религиозный передел на Украине может привести к крови

- Для чего это делается? А это делается для того, чтобы показать, что мы не стремимся и не будем поддерживать политики, связанной с расколом, с растаскиваем русского и украинского народов, - подчеркнул глава государства, отвечая на соответствующий вопрос. Принятие гражданства имеет отношение не только к событиям на юго-востоке Украины, это делается не только для тех, кто живет на этих территориях. Правительство сейчас готовит поправки в соответствующий закон.

Глава государства отметил, что в целом на Украине неблагоприятная обстановка - это касается и экономической, и социальной сфер. Путин отметил, что мы с Украиной связаны корнями и будем помогать. "Сейчас вносятся изменения в закон о гражданстве, он будет принят в начале следующего года", - сказал президент.

Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Видеотрансляция пресс-конференции Владимира Путина

Напомним, что на этой неделе Госдума приняла закон, наделяющий президента РФ полномочиями определять в гуманитарных целях категории иностранцев, которые получат российское гражданство в упрощенном порядке.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

Власть Работа власти Власть Работа власти Внешняя политика Президент Отношения России и Украины Пресс-конференция Владимира Путина 2018 года
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Видеотрансляция пресс-конференции Владимира Путина
Путин предостерег от недооценки опасности глобальной ядерной войны
Нефть опустилась ниже 55 долларов впервые с сентября 2017 года
Путин заявил о невозможности реставрации социализма
Олег Кожемяко вступил в должность губернатора Приморья