Путин рассказал об облегчении получения гражданства для украинцев

Облегчение процедуры получения российского гражданства для украинцев указывает на неприятие Россией политики растаскивания русского и украинского народов. Такую точку зрения выразил президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции.

- Для чего это делается? А это делается для того, чтобы показать, что мы не стремимся и не будем поддерживать политики, связанной с расколом, с растаскиваем русского и украинского народов, - подчеркнул глава государства, отвечая на соответствующий вопрос. Принятие гражданства имеет отношение не только к событиям на юго-востоке Украины, это делается не только для тех, кто живет на этих территориях. Правительство сейчас готовит поправки в соответствующий закон.

Глава государства отметил, что в целом на Украине неблагоприятная обстановка - это касается и экономической, и социальной сфер. Путин отметил, что мы с Украиной связаны корнями и будем помогать. "Сейчас вносятся изменения в закон о гражданстве, он будет принят в начале следующего года", - сказал президент.

Напомним, что на этой неделе Госдума приняла закон, наделяющий президента РФ полномочиями определять в гуманитарных целях категории иностранцев, которые получат российское гражданство в упрощенном порядке.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.