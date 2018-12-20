Путин: Российско-британские отношения находятся в тупике

Отношения между Россией и Великобританией находятся в тупике. Выход из него - в интересах обеих стран, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

Глава государства также рассказал о влиянии Brexit на Россию. По его словам, выход Великобритании из состава Евросоюза минимально отразится на РФ, но повлияет на европейские страны. Более того, российский президент заявил, что Brexit - "не наше дело, а то опять нас в чем-то обвинят".

"РГ" ведет онлайн-трансляцию ежегодной пресс-конференции президента