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20.12.2018 12:57
Рубрика: Власть

Путин: В страданиях Донбасса виноваты киевские власти, блокировавшие регион

Вина за страдания жителей Восточной Украины, где действует режим АТО, целиком и полностью лежит на киевских властях, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции. Вопрос о "страданиях жителей Донбасса" российскому лидеру задал один из украинских журналистов.

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"Скажите, кто установил блокаду? Разве Россия? Это сделали украинские власти - по отношению к территории, которую считают своей, - резко ответил президент. - И стреляют по гражданам, которых считают своими. По мирным гражданам".

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Владимир Путин выразил категорическую убежденность в том, что ситуацию на Донбассе невозможно разрешить с применением силы, как это пытается сделать Киев.

"Мы хотим, чтобы на всей территории Украины был мир и процветание. Это один из наших крупнейших партнеров, - сказал он. - Торговый оборот между нашими странами растет, даже в этом году. Это естественные связи, и когда-нибудь они дадут о себе знать".

Но переломить ситуацию к лучшему невозможно, "пока в киевских коридорах власти находятся русофобы", с сожалением констатировал президент.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Президент Отношения России и Украины Пресс-конференция Владимира Путина 2018 года
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