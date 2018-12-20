Путин: В страданиях Донбасса виноваты киевские власти, блокировавшие регион

Вина за страдания жителей Восточной Украины, где действует режим АТО, целиком и полностью лежит на киевских властях, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции. Вопрос о "страданиях жителей Донбасса" российскому лидеру задал один из украинских журналистов.

"Скажите, кто установил блокаду? Разве Россия? Это сделали украинские власти - по отношению к территории, которую считают своей, - резко ответил президент. - И стреляют по гражданам, которых считают своими. По мирным гражданам".

Владимир Путин выразил категорическую убежденность в том, что ситуацию на Донбассе невозможно разрешить с применением силы, как это пытается сделать Киев.

"Мы хотим, чтобы на всей территории Украины был мир и процветание. Это один из наших крупнейших партнеров, - сказал он. - Торговый оборот между нашими странами растет, даже в этом году. Это естественные связи, и когда-нибудь они дадут о себе знать".

Но переломить ситуацию к лучшему невозможно, "пока в киевских коридорах власти находятся русофобы", с сожалением констатировал президент.