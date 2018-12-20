Путин заявил, что никогда не жалел о решении стать президентом

Девочку интересовало, всегда ли Владимир Путин хотел стать президентом. Или, может быть, как и все, мечтал быть космонавтом.

"Я никогда не мечтал стать президентом, у меня не было такой мечты и намерений таких не было", - честно ответил ей глава государства. По словам Путина, это произошло в силу стечения обстоятельств и благодаря предложению от первого президента России. Путин также признался, что в разное время хотел заниматься разными профессиями.

"Одно время хотел быть летчиком, потом - просто военным, потом, когда стал постарше, хотел работать в органах внешней разведки", - вспомнил Путин и объяснил, что желание стать разведчиком появилось из-за книг и фильмов об этой профессии.

"Мне показалось очень важно и очень интересно, когда один человек в силу своих знаний, способностей, любви к Отечеству, своей готовности достижения результата любой ценой, самопожертвования способен добиваться в одиночку таких результатов, которые важны для страны в целом и для миллионов людей, особенно если это происходит в условиях особых ситуаций или войны", - сказал Путин.

Но на вопрос о том, жалел ли он когда-нибудь о том, что стал президентом, глава государства ответил отрицательно.

В начале декабря на форуме добровольцев России волонтеры рассказали президенту о проекте "Мечтай со мной", который исполняет желания тяжелобольных детей. Владимиру Путину также показали конверты с мечтами таких ребят и предложили президенту выбрать один. Но глава государства собрал все пять оставшихся желаний и пообещал их исполнить. Среди них было пожелание девочки - стать журналистом. Путин пообещал организовать для нее визит на телеканал RT, чтобы она смогла взять интервью у интересного собеседника. Таким собеседником оказался сам Владимир Путин.