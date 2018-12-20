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20.12.2018 18:40
Рубрика: Власть

Путин заявил, что никогда не жалел о решении стать президентом

Текст: Айсель Герейханова
Владимир Путин заявил, что никогда не жалел о том, что стал президентом, хотя и не мечтал о такой работе. Об этом он рассказал в ходе интервью Регине Парпиевой, семнадцатилетней девочке, которая мечтает стать журналистом.

Девочку интересовало, всегда ли Владимир Путин хотел стать президентом. Или, может быть, как и все, мечтал быть космонавтом.
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"Я никогда не мечтал стать президентом, у меня не было такой мечты и намерений таких не было", - честно ответил ей глава государства.  По словам Путина, это произошло в силу стечения обстоятельств и благодаря предложению от первого президента России. Путин также признался, что в разное время хотел заниматься разными профессиями.

"Одно время хотел быть летчиком, потом - просто военным, потом, когда стал постарше, хотел работать в органах внешней разведки", - вспомнил Путин и объяснил, что желание стать разведчиком появилось из-за книг и фильмов об этой профессии.

"Мне показалось очень важно и очень интересно, когда один человек в силу своих знаний, способностей, любви к Отечеству, своей готовности достижения результата любой ценой, самопожертвования способен добиваться в одиночку таких результатов, которые важны для страны в целом и для миллионов людей, особенно если это происходит в условиях особых ситуаций или войны", - сказал Путин.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
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Но на вопрос о том, жалел ли он когда-нибудь о том, что стал президентом, глава государства ответил отрицательно.

В начале декабря на форуме добровольцев России волонтеры рассказали президенту о проекте "Мечтай со мной", который исполняет желания тяжелобольных детей. Владимиру Путину также показали конверты с мечтами таких ребят и предложили президенту выбрать один. Но глава государства собрал все пять оставшихся желаний и пообещал их исполнить. Среди них было пожелание девочки - стать журналистом. Путин пообещал организовать для нее визит на телеканал RT, чтобы она смогла взять интервью у интересного собеседника. Таким собеседником оказался сам Владимир Путин.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Пресс-конференция Владимира Путина 2018 года РГ-Фото
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