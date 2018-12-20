Путин заявил о невозможности реставрации социализма

В России невозможно восстановить социализм, зато возможна социализация - на это направлены нацпроекты. Об этом заявил президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

"Глубинное изменение общества таково, что реставрация социализма в том смысле, какой вы, по-моему, в это вкладываете невозможно", - сказал глава государства.

"Возможны элементы социализации экономики, социальной сферы, но это всегда связано с расходами больше доходов. И в конечном итоге наступит бум в экономике", - пояснил Владимир Путин.

"Справедливое распределение ресурсов, справедливое отношение к людям, которые живут за чертой бедности, выстраивание политики государства на то, чтобы снизить до минимума количество людей, которые живут за этой чертой бедности; обеспечить подавляющее большинство людей услугами здравоохранения, образования на приемлемых условиях. Если говорить про социализацию в этом смысле, то хочу вас заверить, что мы как раз такую политику проводим сейчас. Именно в значительной степени на это и направлены наши национальные проекты", - заявил глава государства.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина