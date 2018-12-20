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20.12.2018 11:18
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Собянин открыл новую станцию метро "Беломорская"

Текст: Сергей Жуков
На севере Москвы первых пассажиров сегодня приняла новая станция "зеленой" ветки метро - "Беломорская". Открыл ее мэр столицы Сергей Собянин.

- Сначала метростроители прошли мимо "Беломорской" до "Ховрино", но жители попросили нас вернуться к идее создания этой станции, - пояснил глава города. - Дело было непростым: строить пришлось на действующей ветке метро, тем не менее работы все выполнены.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Собянин назвал "Беломорскую" долгожданной. Судьба у нее сложная, неоднозначная. О том, какой должна быть станция, архитекторы задумались еще в пятидесятых годах прошлого века. Однако что-то похожее на проект появилось только спустя 20 лет. Но и тут просто не вышло: строительство по разным причинам откладывалось. Вновь о станции вспомнили только в 2011 году. Разработали новый проект, но уже с оглядкой на плотную застройку района. Обновленный вариант не устроил жителей близлежащего дома, рядом с которым и планировалось развернуть стройку. Многие посчитали, что их многоэтажка не выдержит постоянного шума и нагрузки, поэтому начнет разрушаться. Все пришлось "заморозить". И вот, когда в соседний район Ховрино пришло метро, разговоры о строительстве возобновились с новой силой. В итоге решили строить на небольшой глубине и укреплять дом. Плюс отказались от южного вестибюля.

Возводили станцию, не прерывая движение поездов: "Беломорская" расположена между "Ховрино" и "Речным вокзалом".

В оформлении станции превалирует зеленый цвет, характерный для Замоскворецкой линии. Внутренняя отделка символизирует собой Русский Север. Белый мрамор на стенах и колоннах напоминает о заснеженных сопках, а часть потолка - полярную ночь.

До конца года, как ожидается, в столичном метро откроется еще одна станция - "Савеловская" Большой кольцевой линии.

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