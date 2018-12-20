За выезд на "вафельницу" начнут штрафовать

В будущем году камеры на дорогах начнут фиксировать выезд на занятый перекресток с разметкой "вафельница". Об этом на встрече с журналистами сообщил глава Центра организации дорожного движения столицы Вадим Юрьев.

В Москве уже несколько лет на перекрестки наносится клетчатая разметка. Она напоминает водителям, что на занятый перекресток въезжать нельзя. Пока штрафы в автоматическом режиме за это выписываются только в Орликовом переулке на одном из сотни перекрестков с "вафельницей".

Планируется, что в 2019 году около 200 комплексов будут штрафовать водителей, не пропускающих пешеходов на нерегулируемых переходах. В Москве пока три таких комплекса. Помимо фотовидеофиксации для спорных случаев будет вестись и видеозапись непропусков, которая будет храниться в течение некоторого времени.

Смертность на дорогах Москвы за год снизилась на 8 процентов. "За 11 месяцев прошлого года погибли 443 человека, а в этом году за такой же период на 34 человека меньше", - отметил Юрьев.

Меньше людей стали получать травмы на переходах, это произошло благодаря новой схеме движения. Ситуация может улучшиться, если будут строже наказывать за превышение скорости.

Кроме того, Вадим Юрьев отметил, что в случае принятия таких поправок знаки на дорогах Москвы необходимо будет поменять. Сейчас на многих улицах ограничение скорости - 40 километров в час. Водители едут 59 - ведь штраф за это не придет. Теперь, если будут наказывать даже за превышение на 10 км/ч, придется устанавливать какой-то новый скоростной лимит.