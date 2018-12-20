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В 2019 году в Москве начнут штрафовать за выезд на "вафельницу" 20.12.2018
20.12.2018 23:58
Рубрика: Дороги

Камера смотрит в клетку

За выезд на "вафельницу" начнут штрафовать
Текст: Светлана Батова
Российская газета - Столичный выпуск №7751 (288)
В будущем году камеры на дорогах начнут фиксировать выезд на занятый перекресток с разметкой "вафельница". Об этом на встрече с журналистами сообщил глава Центра организации дорожного движения столицы Вадим Юрьев.

В Москве уже несколько лет на перекрестки наносится клетчатая разметка. Она напоминает водителям, что на занятый перекресток въезжать нельзя. Пока штрафы в автоматическом режиме за это выписываются только в Орликовом переулке на одном из сотни перекрестков с "вафельницей".

Планируется, что в 2019 году около 200 комплексов будут штрафовать водителей, не пропускающих пешеходов на нерегулируемых переходах. В Москве пока три таких комплекса. Помимо фотовидеофиксации для спорных случаев будет вестись и видеозапись непропусков, которая будет храниться в течение некоторого времени.

Смертность на дорогах Москвы за год снизилась на 8 процентов. "За 11 месяцев прошлого года погибли 443 человека, а в этом году за такой же период на 34 человека меньше", - отметил Юрьев.

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Меньше людей стали получать травмы на переходах, это произошло благодаря новой схеме движения. Ситуация может улучшиться, если будут строже наказывать за превышение скорости.

Кроме того, Вадим Юрьев отметил, что в случае принятия таких поправок знаки на дорогах Москвы необходимо будет поменять. Сейчас на многих улицах ограничение скорости - 40 километров в час. Водители едут 59 - ведь штраф за это не придет. Теперь, если будут наказывать даже за превышение на 10 км/ч, придется устанавливать какой-то новый скоростной лимит.

#нарушения ПДД