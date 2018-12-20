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20.12.2018 09:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Обвиняемый в убийстве хабаровского пауэрлифтера признал вину

Текст: Юлия Гарднер

В Хабаровске начали зачитывать приговор по делу об убийстве пауэрлифтера Андрея Драчева. Обвиняемый - Анар Аллахверанов - в своем последнем слове извинился перед родными погибшего и частично признал вину.

- Подсудимый свою вину в совершении преступления признал частично, не оспаривая вины в наступлении смерти потерпевшего, считает, что его действия носили неосторожный характер, - цитирует РИА Новости судью Светлану Назарову.

Фото: Константин Бахарев/РГ
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Обвинение просит для Аллахверанова 19 лет колонии. Сторона защиты настаивала на переквалификации статьи с "убийства из хулиганских побуждений" на "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Тогда подсудимому грозило бы более мягкое наказание.

Напомним драка между бойцом смешанных единоборств Анаром Аллахверановым и чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу Андреем Драчевым произошла 20 августа прошлого года в центре Хабаровска. Удары, нанесенные спортсмену, оказались смертельными. Аллахверанов около месяца скрывался от следствия, но затем сам явился в полицию.

Фигурантами уголовных дел также стали не предотвратившие драку сотрудники Росгвардии и сержант полиции, отдыхавший в компании Аллахверанова. Последний был уволен со службы.

Суд по делу начался в январе прошлого года. В ближайшее время судья огласит вердикт.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск
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