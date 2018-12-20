Самарский суд арестовал следователя МВД по делу о крупной взятке

Районный суд города Самары арестовал на два месяца начальника отдела по расследованию экономических преступлений областного ГСУ МВД Веру Рабинович. Ранее она была задержана силовиками при получении взятки в размере 2,5 млн рублей.

Как передает РИА Новости из зала суда, высокопоставленная сотрудница полиции останется под стражей до 18 февраля. Рабинович обвиняют в получении крупной взятки. В ее отношении возбуждено уголовное дело по ч 3 ст 30 и ч 4 ст 159 (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

Напомним, женщина была задержана в ночь на 18 декабря при получении взятки в размере 2,5 миллионов рублей. По данным следствия, это была лишь часть оговоренной суммы. В общей сложности сумма взятки достигала 20 миллионов рублей. Деньги передавались за обещание повлиять на направление в суд уголовного дела, по которому взяткодатель выступал потерпевшим.

В результате оперативного эксперимента в аэропорту Самары мужчина передал десять миллионов рублей 56-летнему посреднику. Тот, в свою очередь, передал следующему посреднику 2,5 миллиона рублей, которые через некоторое время оказались у Рабинович.

Все фигуранты были задержаны. В отношении посредников возбуждены отдельные уголовные производства.