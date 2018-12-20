Президент пообещал помочь больному ребенку из Иркутской области

Корреспондент из Владивостока во время пресс-конференции Владимира Путина попросил президента оказать помощь трехлетнему Владиславу Шестакову из города Черемхово Иркутской области.

У ребенка злокачественная опухоль симпатической нервной системы. Лечение в Иркутске, Москве и Санкт-Петербурге результатов не дало, помочь взялись врачи из Испании.

На лечение мальчика неравнодушные россияне собрали почти 200 тысяч евро.

Журналист попросил Владимира Путина помочь с перелетом ребенка из Черемхово до Москвы. Президент заверил, что поможет обязательно, и распорядился взять координаты семьи.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.