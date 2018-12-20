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20.12.2018 15:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Президент пообещал помочь больному ребенку из Иркутской области

Текст: Надежда Столярчук

Корреспондент из Владивостока во время пресс-конференции Владимира Путина попросил президента оказать помощь трехлетнему Владиславу Шестакову из города Черемхово Иркутской области.

Путина попросили посодействовать строительству моста через Лену

У ребенка злокачественная опухоль симпатической нервной системы. Лечение в Иркутске, Москве и Санкт-Петербурге результатов не дало, помочь взялись врачи из Испании.

На лечение мальчика неравнодушные россияне собрали почти 200 тысяч евро.

Журналист попросил Владимира Путина помочь с перелетом ребенка из Черемхово до Москвы. Президент заверил, что поможет обязательно, и распорядился взять координаты семьи.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.

Общество Соцсфера Соцзащита Общество Здоровье Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Пресс-конференция Владимира Путина 2018 года
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