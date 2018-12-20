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20.12.2018 10:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Входили в доверие

Руководители кооперативов, присвоившие деньги омских пайщиков, предстанут перед судом
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири №7749 (286)
В суд передано дело руководителей двух жилищно-строительных кооперативов, похитивших деньги омских пайщиков. Следствием установлено, что преступники, пользуясь доверием нуждающихся в жилье граждан, присвоили 700 миллионов рублей. В списке пострадавших - более четырехсот человек.

Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, возбужденному в отношении руководителей кооперативов "Центральный-1" и "Центральный-2". Предприниматели привлекали пайщиков доступными ценами за "квадрат", и люди шли на сделки.

Фото: depositphotos.com
Поручители ответят за долги застройщиков перед дольщиками

- По версии следствия, в 2007-2014 годах фигуранты похитили денежные средства 404 пайщиков, которые вложили свои деньги в строительство трех многоквартирных домов. Одну из высоток - в районе улицы Герцена - подрядчики возвели лишь наполовину. На двух других объектах, расположенных почти в центре города (район улицы Масленникова), к строительству не приступали вовсе, - сообщил корреспонденту "РГ" старший помощник прокурора Омской области Дмитрий Павленко. - Деньги дольщиков предприниматели потратили на другие, в том числе личные, цели. Однако вину не признали.

Проблема обманутых дольщиков в Омске стоит крайне остро. Многие горожане не могут дождаться ключей от обещанных квартир более десяти лет. Ситуация потребовала от регионального правительства принять дорожную карту по вводу долгостроев, а от губернатора - взять ее под личный контроль.

В списке проблемных - 29 домов, для возведения которых привлечены деньги 2 214 дольщиков и пайщиков. Чтобы стимулировать инвесторов завершить работы, власти стали предоставлять им землю под новое строительство без конкурса, договорились с ресурсными организациями о льготном подключении высоток к сетям, разработали ипотечную программу, взяли на себя обязанности по благоустройству. В результате жильцы шести домов наконец стали новоселами.

- Вы даже не представляете, какое это счастье, - поделилась с корреспондентом "РГ" дольщица достроенного дома на улице Куйбышева. - Мы вложили в квартиру все, что смогли, влезли в долги. И вот спустя годы получили свое многострадальное жилье, хотя уже потеряли всякую надежду.

Стоит добавить, что проблемой долгостроев, помимо власти, занимается прокуратура, которая ведет собственную статистику.

- В этом году по нашей линии завершено строительство девятнадцати домов, возводимых с участием средств дольщиков и пайщиков, - сообщил Дмитрий Павленко.

Между тем

По данным межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение", острой остается ситуация с дольщиками и в других регионах СФО. В Новосибирске, например, в списке проблемных 57 домов, в Томске - 18, Красноярске - 17. Всего в Сибири не достроено 155 высоток, возводимых по 12 370 договорам долевого участия.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск
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