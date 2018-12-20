Владимира Путина пригласили покататься на лыжах в КЧР

Новости

Владимир Путин пообещал помочь обманутой дольщице из Петербурга 15:43
Дед Мороз в Петербурге зажжет главную елку на Дворцовой площади 15:43
Президент РФ назвал необходимым отказ от долевого строительства 15:41
Путин назвал главную цель внешней политики России 15:40
Уральцы предложили создать в России министерство идей 15:35
Президент сравнил ситуацию на топливном рынке в России и во Франции 15:35
Вышел трейлер комедии бывшего мужа младшей дочери Никиты Михалкова 15:35
Дорожный патруль ЦОДД могут пустить на выделенные полосы 15:34
Путина попросили взять на контроль убийство дагестанских братьев 15:31
Путин объяснил, почему столицу ДФО перенесли во Владивосток 15:22
Президент Польши решил поменять посла на Украине 15:15
Владимир Путин: РФ держит на контроле дело о гибели репортеров в ЦАР 15:10
Обвиняемый в госизмене военный эксперт останется в СИЗО "Лефортово" 15:08
Президент пообещал помочь больному ребенку из Иркутской области 15:08
Моуринью: "У меня есть будущее даже без "Манчестер Юнайтед" 15:05
Путин считает, что систему ФСИН нужно не ломать, а совершенствовать 15:04
В Москве прошел международный конгресс нейрохирургов 15:04
В будущем году в Москве начнут штрафовать за выезд на "вафельницу" 15:03
Владимир Путин пообещал разобраться с газификацией Ленобласти 15:00
В Москве при пожаре погибли двое детей 14:57
Путин призвал не спешить переходом на цифровое ТВ 14:55
Уральский военный суд вынес приговор члену "банды чекистов" 14:54
Лукашенко поставил задачу придать Минску облик европейской столицы 14:50
Япония планирует возобновить коммерческий промысел китов 14:49
Бизнес поддержал выделение долей в интеллектуальной собственности 14:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
20.12.2018 14:44
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Владимира Путина пригласили покататься на лыжах в КЧР

Текст: Николай Грищенко

Журналистка из Карачаево-Черкесии пригласила президента России Владимира Путина покататься на лыжах на горном курорте Архыз. Предложение было озвучено во время ежегодной пресс-конференции главы государства.

Путина спросили о Багаевском гидроузле

Владимир Путин отметил, что Карачаево-Черкесия является стабильно развивающимся регионом страны и сказал, что посетит горнолыжный курорт, если появится свободное время.

Напомним, что курорт Архыз начал работать в тестовом режиме в декабре 2013 года. В двух туристических деревнях - Романтик и Лунная поляна сейчас действует более 40 объектов туристической инфраструктуры, в том числе более 14 километров трасс, три подъемника с общей пропускной способностью 6,6 тысяч человек в час. Установлена система искусственного снегообразования и система освещения склонов для горнолыжных трасс.

15 декабря в Карачаево-Черкесии официально стартовал новый горнолыжный сезон. Власти республики ожидают рост турпотока в горнолыжный сезон 2018-2019 году более чем на 50 тысяч человек по сравнению с показателями прошлого сезона. Тогда курорты региона приняли почти 400 тысяч человек.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.

Экономика Туризм Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия Пресс-конференция Владимира Путина 2018 года Развитие туризма в России
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Видеотрансляция пресс-конференции Владимира Путина
Путин предостерег от недооценки опасности глобальной ядерной войны
Нефть опустилась ниже 55 долларов впервые с сентября 2017 года
Путин заявил о невозможности реставрации социализма
Олег Кожемяко вступил в должность губернатора Приморья