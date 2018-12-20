Владимира Путина пригласили покататься на лыжах в КЧР

Журналистка из Карачаево-Черкесии пригласила президента России Владимира Путина покататься на лыжах на горном курорте Архыз. Предложение было озвучено во время ежегодной пресс-конференции главы государства.

Владимир Путин отметил, что Карачаево-Черкесия является стабильно развивающимся регионом страны и сказал, что посетит горнолыжный курорт, если появится свободное время.

Напомним, что курорт Архыз начал работать в тестовом режиме в декабре 2013 года. В двух туристических деревнях - Романтик и Лунная поляна сейчас действует более 40 объектов туристической инфраструктуры, в том числе более 14 километров трасс, три подъемника с общей пропускной способностью 6,6 тысяч человек в час. Установлена система искусственного снегообразования и система освещения склонов для горнолыжных трасс.

15 декабря в Карачаево-Черкесии официально стартовал новый горнолыжный сезон. Власти республики ожидают рост турпотока в горнолыжный сезон 2018-2019 году более чем на 50 тысяч человек по сравнению с показателями прошлого сезона. Тогда курорты региона приняли почти 400 тысяч человек.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.