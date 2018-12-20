Путин пообещал решить вопрос с футбольным полем для детей в Петербурге

В Санкт-Петербурге будет решен вопрос о возведении крытого футбольного поля для детей из неблагополучных семей и из детских домов. Об этом на ежегодной пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.

К главе государства обратилась представительница петербургского издания "Семья. Общество. Традиции". Она отметила, что инициаторы проекта создания футбольного поля, где дети могли бы бесплатно заниматься футболом и развиваться в благоприятной обстановке, обращались в различные инстанции, городские комитеты, но не получали ответа, и их лишь отправляют из одной организации в другую.

"Уверен, этот вопрос будет решен", - ответил президент.