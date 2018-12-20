Новости

Крейсер "Петр Великий" поразил учебную цель в Баренцевом море 19:13
Девочка рассказала о впечатлениях после интервью с Путиным 19:03
Видео: Как выглядят елки от кутюр 18:57
Незрячая 17-летняя нижегородка взяла интервью у Владимира Путина 18:48
"Робб Старк" дал чудовищный прогноз на финал "Игры престолов" 18:30
Вышел трейлер четвертых "Людей в черном" 18:25
Россияне смогут оплачивать покупки с помощью QR-кодов 18:03
Вышел русский трейлер нового "Хеллбоя" 17:55
Глава Крыма обвинил западные страны в зарождении нового тоталитаризма 17:50
На Кубани перенесли слушания по делу об убийстве многодетной матери 17:45
Сергей Лукьяненко выпустил продолжение романа про милиционера-зомби 17:45
Путин оценил работу ЧВК "Вагнер" 17:44
Самарский суд арестовал следователя МВД по делу о крупной взятке 17:42
Московских таксистов предложили ограничить в заказах 17:36
Десантники США уронили с самолета парашют во время учений в Японии 17:35
ЧФ получил план действий на случай провокаций в Керченском проливе 17:19
Тест: Какие выгоды можно получить по договору лизинга 17:13
США прекращают воздушные удары по "ИГ" в Сирии 17:12
Трамп: Борьбой с "ИГ" должны заниматься Россия, Иран и Сирия 17:09
Проблемы цифровизации станут главной темой Гайдаровского форума 17:07
Вучич поздравил Путина с Днем работника органов безопасности 17:03
Путин: На заявления об уничтожении Крымского моста нельзя не реагировать 17:01
Volkswagen, Audi и Skoda попали под отзыв в России 17:00
Коляда обратился за помощью к врачу после выступления на ЧР 16:59
Пушков: США сочли Сирию проигранной 16:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
20.12.2018 17:19
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

ЧФ получил план действий на случай провокаций в Керченском проливе

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

После украинской провокации в Керченском проливе для Черноморского флота был разработан план действий в случае возникновения кризисных ситуаций.

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин: На заявления об уничтожении Крымского моста нельзя не реагировать

Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, план учитывает совместные действия Черноморского флота, подразделений 4-й армии ВВС и ПВО и пограничной службы ФСБ РФ по защите госграницы России на Крымском полуострове.

Как сообщил врио начальника административно-территориального управления штаба ЮВО, полковник Тимур Рязанов, подразделения округа привлекались к разрешению кризисной ситуации в Керченском проливе в ноябре 2018 года, после чего совместно с пограничным управлением Пограничным управлением ФСБ России по Крыму и Краснодарскому краю был разработан план реагирования.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе в результате грубого нарушения режима государственной границы России были задержаны украинские военные моряки. Два бронекатера "Бердянск" и "Никополь", а также судно сопровождения "Яны Капу" ВМСУ совершали опасные маневры, отказываясь подчиниться приказам пограничников. В итоге все три корабля и их экипажи были задержаны и доставлены в Керчь. Суд отправил украинских военных под арест.

Власть Безопасность Армия Власть Безопасность Спецслужбы Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Республика Крым ЮФО Краснодарский край Провокация Украины в Керченском проливе
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пресс-конференция Владимира Путина 2018 года
Совфед: Разработаны меры по защите регионального ТВ при переходе на "цифру"
Путин предостерег от недооценки опасности глобальной ядерной войны
Нефть опустилась ниже 55 долларов впервые с сентября 2017 года
Олег Кожемяко вступил в должность губернатора Приморья