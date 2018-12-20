ЧФ получил план действий на случай провокаций в Керченском проливе

После украинской провокации в Керченском проливе для Черноморского флота был разработан план действий в случае возникновения кризисных ситуаций.

Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, план учитывает совместные действия Черноморского флота, подразделений 4-й армии ВВС и ПВО и пограничной службы ФСБ РФ по защите госграницы России на Крымском полуострове.

Как сообщил врио начальника административно-территориального управления штаба ЮВО, полковник Тимур Рязанов, подразделения округа привлекались к разрешению кризисной ситуации в Керченском проливе в ноябре 2018 года, после чего совместно с пограничным управлением Пограничным управлением ФСБ России по Крыму и Краснодарскому краю был разработан план реагирования.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе в результате грубого нарушения режима государственной границы России были задержаны украинские военные моряки. Два бронекатера "Бердянск" и "Никополь", а также судно сопровождения "Яны Капу" ВМСУ совершали опасные маневры, отказываясь подчиниться приказам пограничников. В итоге все три корабля и их экипажи были задержаны и доставлены в Керчь. Суд отправил украинских военных под арест.