На Кубани перенесли слушания по делу об убийстве многодетной матери

Краснодарский краевой суд начал рассматривать резонансное дело об изнасиловании и убийстве 40-летней жительницы поселка Псебай Мостовского района, многодетной матери Натальи Дмитриевой.

Однако из-за неявки одного из второстепенных фигурантов слушания перенесли больше чем на месяц. Следующее заседание назначено на 22 января, причем пройдет оно не в Краснодаре, а в Мостовском районе, где было совершено преступление и проживают свыше 50 свидетелей. "Чтобы не затягивать судебный процесс, рассмотрение по существу, причем в закрытом режиме, пройдет в рамках выездных заседаний", - пояснили корреспонденту "РГ" в пресс-службе. Краснодарского краевого суда.

Напомним, эта трагедия произошла в ночь на 14 мая. Вечером жительница поселка Наталья Дмитриева (у женщины пятеро детей) вместе с подругой отдыхали в местном кафе "Ивушка". Домой Наталья возвращалась уже после полуночи вместе с двумя парнями, вызвавшимися ее проводить. В темноте они напали на нее: сначала ударили камнем по голове, затем избили и изнасиловали с особой жестокостью.

Из материалов уголовного дела (в нем 35 томов) следует, что расправу учинили двое - 17-летний житель поселка Псебай и его 19-летний приятель из Краснодара. За плечами обоих к моменту задержания уже был "послужной список": один ограбил салон красоты и вынес товаров на 105 тысяч рублей, а другой похитил у сверстника куртку. Нашлись и двое подельников, обвиняемых в причастности к совершению грабежа и кражи: один из них также находится под стражей, второй - под подпиской о невыезде.

Всего в этом деле четверо фигурантов. Двое из них обвиняются в убийстве по предварительному сговору, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершенных с особой жестокостью. А двое их подельников - в соучастии в совершении грабежа и кражи. Троим находящимся под стражей фигурантам суд продлил на полгода срок ареста - до шестого июня 2019 года.

По результатам расследования сотрудница райотдела полиции, которая проверяла сообщение о краже куртки, однако не передала материалы в органы СК, также стала фигуранткой уголовного дела: оно было возбуждено в октябре по представлению главного следственного управления СК России, направленному в адрес начальника ГСУ МВД РФ по краю.