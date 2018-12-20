Новости

Крейсер "Петр Великий" поразил учебную цель в Баренцевом море 19:13
Девочка рассказала о впечатлениях после интервью с Путиным 19:03
Видео: Как выглядят елки от кутюр 18:57
Незрячая 17-летняя нижегородка взяла интервью у Владимира Путина 18:48
"Робб Старк" дал чудовищный прогноз на финал "Игры престолов" 18:30
Вышел трейлер четвертых "Людей в черном" 18:25
Россияне смогут оплачивать покупки с помощью QR-кодов 18:03
Вышел русский трейлер нового "Хеллбоя" 17:55
Глава Крыма обвинил западные страны в зарождении нового тоталитаризма 17:50
На Кубани перенесли слушания по делу об убийстве многодетной матери 17:45
Сергей Лукьяненко выпустил продолжение романа про милиционера-зомби 17:45
Путин оценил работу ЧВК "Вагнер" 17:44
Самарский суд арестовал следователя МВД по делу о крупной взятке 17:42
Московских таксистов предложили ограничить в заказах 17:36
Десантники США уронили с самолета парашют во время учений в Японии 17:35
ЧФ получил план действий на случай провокаций в Керченском проливе 17:19
Тест: Какие выгоды можно получить по договору лизинга 17:13
США прекращают воздушные удары по "ИГ" в Сирии 17:12
Трамп: Борьбой с "ИГ" должны заниматься Россия, Иран и Сирия 17:09
Проблемы цифровизации станут главной темой Гайдаровского форума 17:07
Вучич поздравил Путина с Днем работника органов безопасности 17:03
Путин: На заявления об уничтожении Крымского моста нельзя не реагировать 17:01
Volkswagen, Audi и Skoda попали под отзыв в России 17:00
Коляда обратился за помощью к врачу после выступления на ЧР 16:59
Пушков: США сочли Сирию проигранной 16:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
20.12.2018 17:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани перенесли слушания по делу об убийстве многодетной матери

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)

Краснодарский краевой суд начал рассматривать резонансное дело об изнасиловании и убийстве 40-летней жительницы поселка Псебай Мостовского района, многодетной матери Натальи Дмитриевой.

Однако из-за неявки одного из второстепенных фигурантов слушания перенесли больше чем на месяц. Следующее заседание назначено на 22 января, причем пройдет оно не в Краснодаре, а в Мостовском районе, где было совершено преступление и проживают свыше 50 свидетелей. "Чтобы не затягивать судебный процесс, рассмотрение по существу, причем в закрытом режиме, пройдет в рамках выездных заседаний", - пояснили корреспонденту "РГ" в пресс-службе. Краснодарского краевого суда.

Фото: Владимир Аносов/ РГ
СК и МВД проверят расследование зверского убийства многодетной матери

Напомним, эта трагедия произошла в ночь на 14 мая. Вечером жительница поселка Наталья Дмитриева (у женщины пятеро детей) вместе с подругой отдыхали в местном кафе "Ивушка". Домой Наталья возвращалась уже после полуночи вместе с двумя парнями, вызвавшимися ее проводить. В темноте они напали на нее: сначала ударили камнем по голове, затем избили и изнасиловали с особой жестокостью.

Из материалов уголовного дела (в нем 35 томов) следует, что расправу учинили двое - 17-летний житель поселка Псебай и его 19-летний приятель из Краснодара. За плечами обоих к моменту задержания уже был "послужной список": один ограбил салон красоты и вынес товаров на 105 тысяч рублей, а другой похитил у сверстника куртку. Нашлись и двое подельников, обвиняемых в причастности к совершению грабежа и кражи: один из них также находится под стражей, второй - под подпиской о невыезде.

Всего в этом деле четверо фигурантов. Двое из них обвиняются в убийстве по предварительному сговору, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершенных с особой жестокостью. А двое их подельников - в соучастии в совершении грабежа и кражи. Троим находящимся под стражей фигурантам суд продлил на полгода срок ареста - до шестого июня 2019 года.

По результатам расследования сотрудница райотдела полиции, которая проверяла сообщение о краже куртки, однако не передала материалы в органы СК, также стала фигуранткой уголовного дела: оно было возбуждено в октябре по представлению главного следственного управления СК России, направленному в адрес начальника ГСУ МВД РФ по краю.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пресс-конференция Владимира Путина 2018 года
Совфед: Разработаны меры по защите регионального ТВ при переходе на "цифру"
Путин предостерег от недооценки опасности глобальной ядерной войны
Нефть опустилась ниже 55 долларов впервые с сентября 2017 года
Олег Кожемяко вступил в должность губернатора Приморья