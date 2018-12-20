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20.12.2018 14:33
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин отметил противоречие в санкциях против жителей Крыма

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Президент РФ Владимир Путин на итоговой пресс-конференции обратил внимание на очевидное противоречие в политике западных санкций, введенных против жителей Крыма и Севастополя после присоединения полуострова к РФ.

Вопрос президенту задал корреспондент крымского государственного телеканала "Крым 24" Артем Артеменко. Он попросил главу государства подробнее рассказать об отношении к введению США и странами ЕС санкций против крымчан.

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- Это любопытная ситуация: что мы слышим со стороны? Говорят об аннексии Крыма со стороны России. Но что такое аннексия? Силовой захват. Если это был захват, то тогда жители Крыма ни в чем не виноваты.

Путин отметил, что сегодня ограничено передвижение жителей полуострова, запрещена выдача виз и их въезд в некоторые государства, невозможны многие финансовые операции. Также есть ограничения в использовании портовой инфраструктуры.

- То есть это затрагивает практически всех людей, которые живут на этой территории, - отметил Путин. - Против них, по сути, ввели санкции: не только избирательно в отношении руководства Республики Крым и Севастополя, а против всех. Но если они ни при чем, и это аннексия - за что против них ввели санкции? А если ввели их за голосование - надо тогда признать, что оно состоялось.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.

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