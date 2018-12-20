Путина попросили восстановить Качинское училище в Волгограде

Во время пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным к нему обратились с просьбой из Волгограда: восстановить Качинское высшее военное авиационное училище летчиков, закрытое в 1998 году.

- Сейчас уже 2018-й, то, о чем вы говорите, было 20 лет назад. Я не очень понимаю, что осталось от этого легендарного училища. Надо посмотреть, что можно сделать, чтобы не только память, но и оставшиеся элементы традиции не были утрачены. Я посоветуюсь с Минобороны на этот счет, - ответил глава государства.

Первоначально Качинская авиашкола появилась в Крыму еще до революции. Свое название, происходящее от речки Кача, она получила в 1938 году. Выпускники школы принимали участие в воздушных боях Великой Отечественной войны. Среди них такой ас, как Александр Покрышкин.

Только в 1954 году учебное заведение перевели в Сталинград. За несколько десятилетий "Кача" (обиходное название училища) подготовила множество летчиков и космонавтов. Так, в числе покорителей космического пространства были качинцы Валерий Быковский, Владимир Шаталов, Анатолий Березовой, Виктор Афанасьев, Валерий Корзун, Юрий Малышев.

В Дзержинском районе Волгограда есть улица Качинцев. Недалеко от корпуса бывшего училища действует Качинский рынок. В память о качинцах также разбили Парк героев-летчиков.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции.