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20.12.2018 14:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путина спросили о Багаевском гидроузле

Текст: Марина Бровкина (Ростов-на-Дону)

Во время пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным к нему обратился журналист из Санкт-Петербурга, который коснулся экологических проблем. Среди прочих, была затронута тема Багаевского гидроузла.

Проект этого гидроузла активно обсуждался в Ростовской области не один год. Гидроузел должен быть построен к 2020 году, чтобы повысить уровень воды в нижнем Дону. Тогда река сможет пропускать крупнотоннажные корабли с экспортными грузами, в основном это продукты переработки нефти.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Местные жители и общественники считали, что возможный экономический эффект не сопоставим с тем уроном, который будет нанесен Дону и его акватории. Одно из главных опасений - качество воды станет хуже.

Однако экспертиза подтвердила экологичность проекта. Берегоукрепительные сооружения в границах будущего гидроузла не позволят произойти затоплению территорий, а рыбопропускные сооружения обеспечат свободный проход рыбы.

В апреле этого года был дан старт строительству гидроузла. Объем инвестиций в проект, реализуемый Минтрансом РФ и Росморречфлотом, превышает 22 миллиарда рублей.

На сегодняшней пресс-конференции петербургский журналист предложил ввести такую триаду: природа - Родина - народ. Также он подал идею создать телешоу о вопросах экологии.

"О том, что вы предложили, надо поговорить с коллегами. Да они и сами вас сейчас все слышат", - ответил президент.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.

Власть Работа власти Госуправление Общество Экология Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Пресс-конференция Владимира Путина 2018 года
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