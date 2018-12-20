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Режиссер "Хардкора" сделал "Ленинграду" клип про женщин-упырей

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    20.12.2018, 16:15
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

В Сети появился новый видеоклип группировки "Ленинград" "Золото", буквально в первый же час после публикации собравший более ста тысяч просмотров.

Постановщиком ролика выступил режиссер, сценарист и актер Ладо Кватания, до этого снявший несколько короткометражек. Оператор - Андрей Краузов. Сопродюсер - Илья Найшуллер, ранее снявший для "Ленинграда" "Кольщика", "Вояж", "Жу-Жу" и отрицательно принятый музыкальный мультфильм "Цой". Негативная реакция на которой Найшуллером была воспринята с пониманием и необходимыми выводами.

Фото: youtube.com/ Disney•Pixar
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В главной роли - звезда шоу "Холостяк" Снежана Самохина.

Новое произведение Шнурова аллегорически рассказывает про женщин-вампиров, которые "все любят бабки", тогда как на экране данная мысль музыканта находит буквальную визуализацию в формате хоррор-экшна.

В комментариях, как заведено, мнения расходятся. От "клип лучше иного фильма" и даже "…чем все русское кино" до "Шнур сломался несите другого" и "картинка песню не спасла".

Ранее представитель группировки прокомментировал вероятность поездки коллектива на конкурс "Евровидение".

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