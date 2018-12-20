Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-09" с тремя членами экипажа Международной космической станции совершил посадку в казахстанской степи в 147 км юго-восточнее города Жезказган. Об этом сообщает ТАСС Центр управления полетами.

На борту аппарата находятся космонавт "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, астронавт НАСА Серина Ауньон-Чанселлор и астронавт Европейского космического агентства Александр Герст. Также на Землю прибыли контейнеры с пробами из отверстия, просверленного в бытовом отсеке корабля.

Сейчас идет эвакуация космонавтов из аппарата. Первым из капсулы достанут российского космонавта, затем - иностранных астронавтов.