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Рубрика: Легковые авто

Toyota заинтриговала звуком двигателя нового спорткупе Supra

Текст: Борис Захаров

Европейское отделение компании Toyota обнародовало в Сети видеотизер, где можно увидеть расфокусированное изображение спорткупе Supra нового поколения, а также впервые послушать звук двигателя этого автомобиля, работающего на высоких оборотах.

"В мире не так много вещей чище, чем звук рядной "шестерки". Пока мы не можем предъявить ее, но предлагаем вам послушать эту гармоничную мелодию перед международным автосалоном в Детройте", - говорится в сопровождающем видеоролик коротком сообщении. В комментарии к релизу также уточняется, что долгожданная новинка дебютирует 14 января 2019 года.

Фото: Пресс-служба Toyota
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Известно, что Toyota Supra нового поколения позаимствует платформу и силовой агрегат у модели BMW Z4, где 3-литровый двигатель выдает 340 л.с. Отдачу мотора новой Supra уточнят во время январской премьеры модели. Известно, что двигатель, который весьма грозно звучит в обнародованном видеоролике, агрегатируют с 8-диапазонным "автоматом" ZF и задним приводом. Сообщается также, что тойотовский вариант "движка" соответствует экологическому стандарту Евро-6.

Добавим, что мотор, анонсированный в видеоролике, является старшим в линейке. Между тем обещаны также начальные 2-литровые "турбочетверки", отдача которых не уточняется. На соплатфороменной Z4 эти двигатели выдают 197 и 258 л.с.

Как ранее писала "РГ", первый экземпляр спорткара Toyota Supra нового поколения будет продан на автомобильном аукционе Barrett-Jackson 19 января 2019 года. Средства, вырученные от продажи автомобиля с VIN-номером 20201, предполагается передать Ассоциации американских кардиологов и благотворительным фондам США.

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